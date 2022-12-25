Заменивший Nike и Adidas свердловский бренд привлек к рекламе топовых спортсменов. Видео

26 декабря 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Бренд спортивной одежды RAY анонсировал появление на прилавках магазинов новых кроссовок для легкоатлетов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Одним из амбассадоров бренда спортивной одежды и обуви RAY из Екатеринбурга станет легкоатлетка Александра Морозова, победительница нескольких престижных марафонов. Спортсменка побывала на фотосессии у фотографа Дмитрия Лошагина, где сфотографировалась в экипировке бренда RAY. Об этом Морозова рассказала на своей странице «ВКонтакте». «За мои семь лет в беге мы развивались параллельно с компанией RAY. Я к окончанию 2022 года добилась неплохих результатов в спорте, а бренд, который уже долгие годы занимает уверенные позиции на рынке спортивной экипировки, вышел на новый уровень — впервые запустив собственную линию обуви. Совпадение? Не думаю. Будем полезны друг другу», — написала спортсменка. К посту она прикрепила фотографии с фотосессии у Дмитрия Лошагина. Спортсменка сфотографировалась в нескольких образах, составленных из одежды бренда RAY. Ее тренер Олег Харитонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что до 1 декабря Александра являлась лицом бренда Asics, но компания ушла из России и расторгла контракты со спортсменами. Сам Олег Харитонов также подписал контракт с компанией Ray и теперь занимается отбором спортсменов и блогеров для сотрудничества по рекламе. «Мы объявили конкурс — не столько публично, сколько в узких кругах, чтобы нас не завалили предложениями. У нас прошло несколько этапов по рассмотрению кандидатур. Александра — одна из первых, кому предложили стать лицом бренда», — рассказывает Харитонов. Также стать амбассадорами Ray предложили чемпионке России по марафонскому бегу Марии Ковалевой и чемпиону 2022 года по марафонскому бегу Руслану Хорошилову. В конце декабря руководство RAY ждет первую партию брендированной спортивной обуви, и со следующего года она поступит в продажу. Ранее URA.RU сообщало, что бренд спортивной обуви и одежды из Екатеринбурга Ray создал кроссовки, которые по качеству не уступают ушедшим из России Adidas и Nike. В тестах обуви принимали участие многие легкоатлеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из амбассадоров бренда спортивной одежды и обуви RAY из Екатеринбурга станет легкоатлетка Александра Морозова, победительница нескольких престижных марафонов. Спортсменка побывала на фотосессии у фотографа Дмитрия Лошагина, где сфотографировалась в экипировке бренда RAY. Об этом Морозова рассказала на своей странице «ВКонтакте». «За мои семь лет в беге мы развивались параллельно с компанией RAY. Я к окончанию 2022 года добилась неплохих результатов в спорте, а бренд, который уже долгие годы занимает уверенные позиции на рынке спортивной экипировки, вышел на новый уровень — впервые запустив собственную линию обуви. Совпадение? Не думаю. Будем полезны друг другу», — написала спортсменка. К посту она прикрепила фотографии с фотосессии у Дмитрия Лошагина. Спортсменка сфотографировалась в нескольких образах, составленных из одежды бренда RAY. Ее тренер Олег Харитонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что до 1 декабря Александра являлась лицом бренда Asics, но компания ушла из России и расторгла контракты со спортсменами. Сам Олег Харитонов также подписал контракт с компанией Ray и теперь занимается отбором спортсменов и блогеров для сотрудничества по рекламе. «Мы объявили конкурс — не столько публично, сколько в узких кругах, чтобы нас не завалили предложениями. У нас прошло несколько этапов по рассмотрению кандидатур. Александра — одна из первых, кому предложили стать лицом бренда», — рассказывает Харитонов. Также стать амбассадорами Ray предложили чемпионке России по марафонскому бегу Марии Ковалевой и чемпиону 2022 года по марафонскому бегу Руслану Хорошилову. В конце декабря руководство RAY ждет первую партию брендированной спортивной обуви, и со следующего года она поступит в продажу. Ранее URA.RU сообщало, что бренд спортивной обуви и одежды из Екатеринбурга Ray создал кроссовки, которые по качеству не уступают ушедшим из России Adidas и Nike. В тестах обуви принимали участие многие легкоатлеты.