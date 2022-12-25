25 декабря 2022
24 декабря 2022

ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, иванов олег
Олега Иванова задержали после обысков в его фирме Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 26 декабря задержали депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, депутата привезли на допрос в следственное управление. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей.

«Обыски в фирме Иванова проходили с раннего утра. После обысков его увезли в следственное управление СКР по региону», — сообщил источник.

В УФСБ подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий в фирме Иванова. Но от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР на звонок URA.RU не ответили.

Силовики пришли в фирму депутата утром 26 декабря. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере). Иванов исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти. Качество строительства часто не устраивало заказчиков и в судах есть серия исков к фирмам Иванова.

Иванов занимает пост депутата гордумы уже третий срок подряд. В думу он делегирован от Центрального райсовета депутатов. На звонки URA.RU он не отвечает.

Задержание депутата гордумы Челябинска Олега Иванова
Олега Иванова задержали утром 26 декабря
Фото:

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области 26 декабря задержали депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, депутата привезли на допрос в следственное управление. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. «Обыски в фирме Иванова проходили с раннего утра. После обысков его увезли в следственное управление СКР по региону», — сообщил источник. В УФСБ подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий в фирме Иванова. Но от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР на звонок URA.RU не ответили. Силовики пришли в фирму депутата утром 26 декабря. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере). Иванов исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти. Качество строительства часто не устраивало заказчиков и в судах есть серия исков к фирмам Иванова. Иванов занимает пост депутата гордумы уже третий срок подряд. В думу он делегирован от Центрального райсовета депутатов. На звонки URA.RU он не отвечает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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