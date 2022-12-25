Олега Иванова задержали после обысков в его фирме Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 26 декабря задержали депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, депутата привезли на допрос в следственное управление. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей.

«Обыски в фирме Иванова проходили с раннего утра. После обысков его увезли в следственное управление СКР по региону», — сообщил источник.

В УФСБ подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий в фирме Иванова. Но от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР на звонок URA.RU не ответили.

Силовики пришли в фирму депутата утром 26 декабря. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере). Иванов исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти. Качество строительства часто не устраивало заказчиков и в судах есть серия исков к фирмам Иванова.

Иванов занимает пост депутата гордумы уже третий срок подряд. В думу он делегирован от Центрального райсовета депутатов. На звонки URA.RU он не отвечает.