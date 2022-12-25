Перевозчики перестали ездить по четырем автобусным маршрутам до Кургана

26 декабря 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Перевозчики год не смогут участвовать в конкурсах, связанных с маршрутами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на этих маршрутах. Об этом сообщили группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с невыполнением перевозчиками в течение более чем трех дней подряд рейсов, предусмотренных расписанием, распоряжениями департамента экономического развития прекращено действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам. Право получения свидетельств об осуществлении перевозок по указанным маршрутам должно быть выставлено департаментом на открытый конкурс в течение 30 дней», — указано в сообщении. По закону, перевозчики, переставшие выполнять рейсы, не смогут в течение года участвовать в открытых конкурсах, связанных с определением новых владельцев маршрутов. Три перевозчика перестали выполнять рейсы на следующих маршрутах: № 136 «Юргамыш — Курган»;

№ 510 «Половинное — Курган»;

№ 518 «Курган — Новый Мир, через Юргамыш»;

№ 582 «Актабан — Курган». Ранее стало известно, что власти искали временных перевозчиков на девять межмуниципальных маршрутов. Спустя время житель Курганской области выкупил пермскую компанию «ВТБ-Авто» и получил временное свидетельство об осуществлении перевозок на одном из этих маршрутов.

В Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на этих маршрутах. Об этом сообщили группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с невыполнением перевозчиками в течение более чем трех дней подряд рейсов, предусмотренных расписанием, распоряжениями департамента экономического развития прекращено действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам. Право получения свидетельств об осуществлении перевозок по указанным маршрутам должно быть выставлено департаментом на открытый конкурс в течение 30 дней», — указано в сообщении. По закону, перевозчики, переставшие выполнять рейсы, не смогут в течение года участвовать в открытых конкурсах, связанных с определением новых владельцев маршрутов. Три перевозчика перестали выполнять рейсы на следующих маршрутах: Ранее стало известно, что власти искали временных перевозчиков на девять межмуниципальных маршрутов. Спустя время житель Курганской области выкупил пермскую компанию «ВТБ-Авто» и получил временное свидетельство об осуществлении перевозок на одном из этих маршрутов.