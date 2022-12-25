25 декабря 2022
24 декабря 2022

В Курганской области студентки из Казахстана получили российские паспорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
В Курганской области жителей Казахстана поздравили с новым жизненным этапом (архивное фото) Фото:

В Макушинском округе Курганской области жители Казахстана, которые получили российское гражданство, принесли присягу и получили документы. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области.

«Гражданами России стали три студентки выпускного курса макушинского филиала Курганского медицинского колледжа. Они приняли решение остаться в нашей стране и работать по специальности. А также продолжить обучение и получить высшее образование», — говорится в опубликованном сообщении. Сотрудники отдела по вопросам миграции вручили им документы и поздравили с новым жизненным этапом. Граждане России принесли присягу, пообещали чтить Конституцию и соблюдать законы Российской Федерации.

Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана перебралась в Курганскую область следом за родственниками. В июле этого года они получили паспорта граждан России.

Студентки из Казахстана получили российские гражданство

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В Макушинском округе Курганской области жители Казахстана, которые получили российское гражданство, принесли присягу и получили документы. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Гражданами России стали три студентки выпускного курса макушинского филиала Курганского медицинского колледжа. Они приняли решение остаться в нашей стране и работать по специальности. А также продолжить обучение и получить высшее образование», — говорится в опубликованном сообщении. Сотрудники отдела по вопросам миграции вручили им документы и поздравили с новым жизненным этапом. Граждане России принесли присягу, пообещали чтить Конституцию и соблюдать законы Российской Федерации. Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана перебралась в Курганскую область следом за родственниками. В июле этого года они получили паспорта граждан России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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