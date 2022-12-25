В Курганской области студентки из Казахстана получили российские паспорта. Фото

26 декабря 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

В Курганской области жителей Казахстана поздравили с новым жизненным этапом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Макушинском округе Курганской области жители Казахстана, которые получили российское гражданство, принесли присягу и получили документы. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Гражданами России стали три студентки выпускного курса макушинского филиала Курганского медицинского колледжа. Они приняли решение остаться в нашей стране и работать по специальности. А также продолжить обучение и получить высшее образование», — говорится в опубликованном сообщении. Сотрудники отдела по вопросам миграции вручили им документы и поздравили с новым жизненным этапом. Граждане России принесли присягу, пообещали чтить Конституцию и соблюдать законы Российской Федерации. Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана перебралась в Курганскую область следом за родственниками. В июле этого года они получили паспорта граждан России. Студентки из Казахстана получили российские гражданство Фото с официального сайта УМВД России по Курганской области

В Макушинском округе Курганской области жители Казахстана, которые получили российское гражданство, принесли присягу и получили документы. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Гражданами России стали три студентки выпускного курса макушинского филиала Курганского медицинского колледжа. Они приняли решение остаться в нашей стране и работать по специальности. А также продолжить обучение и получить высшее образование», — говорится в опубликованном сообщении. Сотрудники отдела по вопросам миграции вручили им документы и поздравили с новым жизненным этапом. Граждане России принесли присягу, пообещали чтить Конституцию и соблюдать законы Российской Федерации. Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана перебралась в Курганскую область следом за родственниками. В июле этого года они получили паспорта граждан России.