В Макушинском округе Курганской области жители Казахстана, которые получили российское гражданство, принесли присягу и получили документы. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области.
«Гражданами России стали три студентки выпускного курса макушинского филиала Курганского медицинского колледжа. Они приняли решение остаться в нашей стране и работать по специальности. А также продолжить обучение и получить высшее образование», — говорится в опубликованном сообщении. Сотрудники отдела по вопросам миграции вручили им документы и поздравили с новым жизненным этапом. Граждане России принесли присягу, пообещали чтить Конституцию и соблюдать законы Российской Федерации.
Студентки из Казахстана получили российские гражданство
Фото с официального сайта УМВД России по Курганской области
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В Макушинском округе Курганской области жители Казахстана, которые получили российское гражданство, принесли присягу и получили документы. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Гражданами России стали три студентки выпускного курса макушинского филиала Курганского медицинского колледжа. Они приняли решение остаться в нашей стране и работать по специальности. А также продолжить обучение и получить высшее образование», — говорится в опубликованном сообщении. Сотрудники отдела по вопросам миграции вручили им документы и поздравили с новым жизненным этапом. Граждане России принесли присягу, пообещали чтить Конституцию и соблюдать законы Российской Федерации. Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана перебралась в Курганскую область следом за родственниками. В июле этого года они получили паспорта граждан России.