Начальник ГУР: ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

26 декабря 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

ВСУ захватят Крым силой и дипломатией, считает Кирилл Буданов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские подразделения войдут в Крым с оружием в руках. Так считает начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов. «Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — заявил Кирилл Буданов изданию Liga.net. Уточняется, что начальник ГУР отказался комментировать заявления других военных о завоевании полуострова. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что кампания по возвращению Крыма состоится, передает MK.RU . Однако позже руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал, что планам ВСУ по захвату полуострова не суждено сбыться. Политик назвал намерения украинцев « агрессивным трепом» , пишет Pravda.Ru.

Украинские подразделения войдут в Крым с оружием в руках. Так считает начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов. «Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — заявил Кирилл Буданов изданию Liga.net. Уточняется, что начальник ГУР отказался комментировать заявления других военных о завоевании полуострова. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что кампания по возвращению Крыма состоится, передает MK.RU. Однако позже руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал, что планам ВСУ по захвату полуострова не суждено сбыться. Политик назвал намерения украинцев «агрессивным трепом», пишет Pravda.Ru.