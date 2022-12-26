Начальник ГУР: ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ захватят Крым силой и дипломатией, считает Кирилл Буданов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские подразделения войдут в Крым с оружием в руках. Так считает начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов.

«Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — заявил Кирилл Буданов изданию Liga.net. Уточняется, что начальник ГУР отказался комментировать заявления других военных о завоевании полуострова.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что кампания по возвращению Крыма состоится, передает MK.RU. Однако позже руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал, что планам ВСУ по захвату полуострова не суждено сбыться. Политик назвал намерения украинцев «агрессивным трепом», пишет Pravda.Ru.

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Украинские подразделения войдут в Крым с оружием в руках. Так считает начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов. «Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — заявил Кирилл Буданов изданию Liga.net. Уточняется, что начальник ГУР отказался комментировать заявления других военных о завоевании полуострова. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что кампания по возвращению Крыма состоится, передает MK.RU. Однако позже руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал, что планам ВСУ по захвату полуострова не суждено сбыться. Политик назвал намерения украинцев «агрессивным трепом», пишет Pravda.Ru.
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