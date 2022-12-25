25 декабря 2022
24 декабря 2022

Свердловские синоптики выявили погодные аномалии в 2022 году

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По словам синоптиков, погодные аномалии наблюдались в феврале, марте и мае 2022 года Фото:

Синоптики выявили, что погодные аномалии в 2022 году наблюдались в Свердловской области преимущественно в первой половине года. Такими наблюдениями поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко во время пресс-конференции.

«Год был разный, хотя по средним характеристикам особо выдающимся не был — температура чуть выше нормы (на 0,6 градуса). Но внутри года были существенные вариации. Например, был теплый февраль, в марте был аномально холодный период, май прохладный с большим количеством осадков. Июль оказался рекордным по засушливости, было очень мало осадков», — заявила Шепоренко.

Ранее синоптики рассказали, что в предновогодние праздники свердловчан ждут морозные дни с температурой до -22 градусов. В Новый год температура значительно поднимется, но пройдет небольшой снег.

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Синоптики выявили, что погодные аномалии в 2022 году наблюдались в Свердловской области преимущественно в первой половине года. Такими наблюдениями поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко во время пресс-конференции. «Год был разный, хотя по средним характеристикам особо выдающимся не был — температура чуть выше нормы (на 0,6 градуса). Но внутри года были существенные вариации. Например, был теплый февраль, в марте был аномально холодный период, май прохладный с большим количеством осадков. Июль оказался рекордным по засушливости, было очень мало осадков», — заявила Шепоренко. Ранее синоптики рассказали, что в предновогодние праздники свердловчан ждут морозные дни с температурой до -22 градусов. В Новый год температура значительно поднимется, но пройдет небольшой снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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