25 декабря 2022
24 декабря 2022

Свердловские синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Свердловские синоптики предсказали теплую погоду в новогоднюю ночь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, администрация екатеринбурга, рождество, ледовые скульптуры, новый год, новогодние каникулы, иллюминации
В новогоднюю ночь свердловчан ждет теплая погода Фото:

В предновогодние праздники свердловчан ждут морозные дни с температурой до -22 градусов, а в новогоднюю ночь температура воздуха составит -8 градусов, также ожидается небольшой снег. Об этом журналистам рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко во время пресс-конференции.

«Последние две недели нестабильная ситуация в атмосфере — сложно поддается прогнозированию традиционными методами, потому что не удается надолго предвидите ситуацию в атмосфере. Сейчас ситуация выправляется, и можно предположить, что ближайший период будет умеренно морозная погода 28 и 29 декабря — от -17 до -22 градуса ночью, днем от -13 до -18 градусов», — рассказала Шепоренко.

При этом синоптик отметила, что 31 декабря температура смягчится до -8 градусов, также будет идти снег. Аналогичная ситуация предвидится и 1 января. «Дальше в начале января будет больше осадков. Наиболее теплые дни — со 2 по 5 января. Небольшой снежок и температура воздуха днем от -2 до -7 градусов», — заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра. К Рождеству ожидается понижение температуры, а столбик термометра опуститься до -10 градусов.

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В предновогодние праздники свердловчан ждут морозные дни с температурой до -22 градусов, а в новогоднюю ночь температура воздуха составит -8 градусов, также ожидается небольшой снег. Об этом журналистам рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко во время пресс-конференции. «Последние две недели нестабильная ситуация в атмосфере — сложно поддается прогнозированию традиционными методами, потому что не удается надолго предвидите ситуацию в атмосфере. Сейчас ситуация выправляется, и можно предположить, что ближайший период будет умеренно морозная погода 28 и 29 декабря — от -17 до -22 градуса ночью, днем от -13 до -18 градусов», — рассказала Шепоренко. При этом синоптик отметила, что 31 декабря температура смягчится до -8 градусов, также будет идти снег. Аналогичная ситуация предвидится и 1 января. «Дальше в начале января будет больше осадков. Наиболее теплые дни — со 2 по 5 января. Небольшой снежок и температура воздуха днем от -2 до -7 градусов», — заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра. К Рождеству ожидается понижение температуры, а столбик термометра опуститься до -10 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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