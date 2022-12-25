Свердловские синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Свердловские синоптики предсказали теплую погоду в новогоднюю ночь

26 декабря 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь свердловчан ждет теплая погода Фото: Анна Майорова © URA.RU В предновогодние праздники свердловчан ждут морозные дни с температурой до -22 градусов, а в новогоднюю ночь температура воздуха составит -8 градусов, также ожидается небольшой снег. Об этом журналистам рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко во время пресс-конференции. «Последние две недели нестабильная ситуация в атмосфере — сложно поддается прогнозированию традиционными методами, потому что не удается надолго предвидите ситуацию в атмосфере. Сейчас ситуация выправляется, и можно предположить, что ближайший период будет умеренно морозная погода 28 и 29 декабря — от -17 до -22 градуса ночью, днем от -13 до -18 градусов», — рассказала Шепоренко. При этом синоптик отметила, что 31 декабря температура смягчится до -8 градусов, также будет идти снег. Аналогичная ситуация предвидится и 1 января. «Дальше в начале января будет больше осадков. Наиболее теплые дни — со 2 по 5 января. Небольшой снежок и температура воздуха днем от -2 до -7 градусов», — заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра. К Рождеству ожидается понижение температуры, а столбик термометра опуститься до -10 градусов.

В предновогодние праздники свердловчан ждут морозные дни с температурой до -22 градусов, а в новогоднюю ночь температура воздуха составит -8 градусов, также ожидается небольшой снег. Об этом журналистам рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко во время пресс-конференции. «Последние две недели нестабильная ситуация в атмосфере — сложно поддается прогнозированию традиционными методами, потому что не удается надолго предвидите ситуацию в атмосфере. Сейчас ситуация выправляется, и можно предположить, что ближайший период будет умеренно морозная погода 28 и 29 декабря — от -17 до -22 градуса ночью, днем от -13 до -18 градусов», — рассказала Шепоренко. При этом синоптик отметила, что 31 декабря температура смягчится до -8 градусов, также будет идти снег. Аналогичная ситуация предвидится и 1 января. «Дальше в начале января будет больше осадков. Наиболее теплые дни — со 2 по 5 января. Небольшой снежок и температура воздуха днем от -2 до -7 градусов», — заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра. К Рождеству ожидается понижение температуры, а столбик термометра опуститься до -10 градусов.