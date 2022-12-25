В Роспотребнадзоре Пермского края рассказали, как выбрать красную икру

Роспотребнадзор Пермского края: красную икру нельзя приобретать на улице и «с рук»

Пермякам напомнили правила выбора качественной красной икры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В преддверии новогодних праздников пермякам напомнили о том, как выбрать качественную красную икру. Первое правило — не покупать икру «с рук». Подробные советы по выбору икры лососевых рыб опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора Пермского края.

«Не приобретайте красную икру „с рук“ и в местах несанкционированной торговли. Внимательно прочитайте этикетку: на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово „икра“, номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности „Р“. Обратите внимание, что надпись должна быть „выбита“ изнутри», — указали главные правила выбора икры в пресс-релизе.

Также в ведомстве порекомендовали не покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2008 года добавку запретили из-за выделения токсичных веществ. Разрешенные консерванты для икры — Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Стоит также обратить внимание на крышку банки — она не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

На вид качественные икринки — рассыпчатые и цельные. Если икра истекает соком, а икринки сдуваются, то, вероятно, что икру уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро и лопаются при слабом нажатии, в то время как искусственная икра однородная и лопнуть ее сложно. Пермякам посоветовали покупать икру в стеклянных банках, потому что в них, в отличие от жестяных банок, можно рассмотреть качество икры.

Что касается вкуса — икра не должна горчить, пахнуть подсолнечным маслом или прогорклым жиром. Это может говорить о нарушении технологии производства и хранения.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков предупредили о наплыве поддельной красной икры. Владелец пермской сети рыбных магазинов рассказал, как еще можно проверить, настоящая икра или нет.