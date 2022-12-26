Магнитогорская компания развернет производство хамона в Донбассе

Изготовление сыровяленого мяса обеспечит работу для 50 жителей Донбасса Фото: Светлана Симина © URA.RU

Компания «Русхамон» из Магнитогорска Челябинской области выбирает в Донбассе промплощадку для производства сыровяленого мяса. Как URA.RU сообщил директор предприятия Евгений Чепурин, регион имеет ряд преимуществ.

«Провели встречу с мэром города Краснодона в Луганской народной республике Сергеем Козенко и руководством местного мясокомбината. Объект пострадал от войны, но может быть восстановлен. Власти показали свою заинтересованность в запуске производства», — рассказал URA.RU Чепурин.

Магнитогорцы осмотрели несколько объектов, в качестве приоритетного выбрали площади неработающего мясокомбината. Ранее предприятие входило в состав украинского холдинга. Трудности лежат в правовой плоскости: ряд акционеров являются гражданами Украины, у самой республики нет закона об акционерных обществах. Преодолев юридические препятствия, «Русхамон» намерен начать бизнес. На площадке частично сохранились техоборудование, котельная, административно-бытовой комплекс, производственные цеха, электроподстанция и гаражи. Начало работы обеспечит занятость примерно 50 жителям.

Чепурин назвал URA.RU ряд преимуществ выбранной площадки. Произрастающие в Луганской республике каштаны и дубы обеспечивают кормовую базу для поголовья свиней. Также в компании прогнозируют появление преференций для производителей из Донбасса. В планах — выпуск значительных объемов сыровяленых деликатесов для разных регионов России.

В ходе визита в ЛНР магнитогорцы также доставили бойцам батальона «Южноуралец» продовольствие. Добровольцев угостили фирменным блюдом, сыровяленым окороком, вес которого составил около девяти килограммов. Делегация также побывала в Кременной, где нашла земляка с позывным «Юрист». Боец полтора месяца не мог выйти на связь.