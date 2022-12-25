Бойца с позывным «Юрист» нашли на передовой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмен из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Чепурин вместе с коллегами нашел на фронте в Донбассе пропавшего земляка. Как URA.RU рассказал Чепурин, Константин с позывным «Юрист» не выходил на связь полтора месяца.

«Константин с 8 ноября воюет на передовой в рядах батальона „Южноуралец“. Мы встретились с ним в Кременной, где нет сообщения по мобильным гаджетам, а потому невозможно связаться с родными и близкими по телефону или через интернет. Постоянно там работает только армейская связь», — рассказал URA.RU Чепурин.

Константин передал приветы землякам: родным, студентам в Магнитогорск и депутату Госдумы Станиславу Наумову. Боец сообщил, что однополчане заняты обороной местности, привыкли к взрывам снарядов. Чепурин побывал на Донбассе вместе с партнером по бизнесу Яковом Яковенко и представителем Магнитогорского педколледжа Арсением Кошелевым. Учебное заведение предоставило помещения для общественного движения «Братишка» из Магнитогорска, помогающего землякам в Донбассе.

Делегация из Магнитогорска доставила фуру с грузом в Донбасс. Бойцам батальона «Южноуралец» привезли продовольствие, теплые вещи, бинокли, радиостанции, пауэрбанки и квадрокоптер. Собирать посылки помогали студенты колледжа.

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. В сентябре в Донбассе прошли референдумы. Жители четырех регионов в ходе голосования высказались за вхождение территорий в состав РФ.