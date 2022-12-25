Жителей Нового Уренгоя возмутила платная парковка в терминале нового аэропорта

26 декабря 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

За 60 минут пользования парковой посетителям аэропорта придется заплатить 300 рублей Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутила стоимость парковки в терминале нового аэропорта. Об этом горожане пожаловалась в соцсетях губернатора округа Дмитрия Артюхова. «Цены за парковку уж больно кусачие. К примеру, муж жену с детьми приедет встречать, придется заплатить от 800 руб. Да, кто-то скажет, оставьте машину подальше, а вы пробовали с двумя или тремя чемоданами, коляской и детьми бежать километр в -40 по бездорожью? В общем, обидно, что теперь обяжут такие деньги платить», — написала Людмила Трофимова. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что в зоне посадки и высадки пассажиров разрешено нахождение автомобилей до 30 минут бесплатно.«Последующее время платно, согласно тарифам аэропорта: до 60 минут — 300 рублей, до 2 часов — 400 рублей, до 24 часов — 600 рублей», — уточнили там. Ранее сообщалось, аэропорт в Новом Уренгое принял первый тестовый рейс. Самолет прибыл из Салехарда. По информации мэрии, сегодня, 26 декабря, аэровокзал обслужит 35 рейсов.

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутила стоимость парковки в терминале нового аэропорта. Об этом горожане пожаловалась в соцсетях губернатора округа Дмитрия Артюхова. «Цены за парковку уж больно кусачие. К примеру, муж жену с детьми приедет встречать, придется заплатить от 800 руб. Да, кто-то скажет, оставьте машину подальше, а вы пробовали с двумя или тремя чемоданами, коляской и детьми бежать километр в -40 по бездорожью? В общем, обидно, что теперь обяжут такие деньги платить», — написала Людмила Трофимова. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что в зоне посадки и высадки пассажиров разрешено нахождение автомобилей до 30 минут бесплатно.«Последующее время платно, согласно тарифам аэропорта: до 60 минут — 300 рублей, до 2 часов — 400 рублей, до 24 часов — 600 рублей», — уточнили там. Ранее сообщалось, аэропорт в Новом Уренгое принял первый тестовый рейс. Самолет прибыл из Салехарда. По информации мэрии, сегодня, 26 декабря, аэровокзал обслужит 35 рейсов.