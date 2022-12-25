Мэр Сургута раскрыл судьбу крупного долгостроя «Газпрома»

Власти Сургута проведут ревизию недостроенного здания «Газпрома»

Власти планируют провести полную ревизию здания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута (ХМАО) проведут экспертизу недостроенного 18-этажного офиса «Газпрома». Ранее здание передали администрации, и сейчас в мэрии решают вопрос о его завершении и наполнении. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Мы обязаны получить квалифицированное заключение о состоянии здания. На 2023 год уже с регионом прорабатываем все-таки вопрос не [только] достроить (там функционал-то был определенный в свое время), а сформировать идеологию: что это будет за здание, с какой функцией и какие потребности горожан оно будет удовлетворять», — ответил Филатов на вопрос журналиста агентства.

По словам Филатова, сейчас газпромовская «свечка» законсервирована. Подрядчику, который выиграл конкурс, предстоит провести полную ревизию инженерных систем и конструктивов здания. При этом территорию в этом районе также планируют отдать под реализацию программы комплексного развития территории. «Помимо строительства жилых объектов, там еще реализуются и социальные объекты. И жилье, и требования к благоустройству. Данную локацию мы сегодня также рассматриваем как возможную для КРТ», — добавил Филатов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрии Сургута заявили о нехватке денег на завершение городских долгостроев. Тогда на большое количество незавершенных строек обратила внимания прокуратура и потребовала от городской думы обеспечить финансированием все объекты незавершенного строительства.