У России благородные цели на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина сама будет просить о начале переговоров, когда российская армия расправится со всеми, кто поднимет против нее оружие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мы „перещелкаем“ не только американские системы „Patriot“, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — заявил Кадыров. Он объяснил это тем, что у России нет циничных целей и корыстных мотивов.
Ранее Кадыров показал результаты действий своего спецназа в зоне СВО, сообщил МК.RU. Он отметил, что работы выполняются на самом высоком уровне.
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