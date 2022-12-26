Кадыров заявил, что Украина приползет на коленях просить о переговорах

Кадыров пообещал «перещелкать» американские системы «Patriot»
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
У России благородные цели на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина сама будет просить о начале переговоров, когда российская армия расправится со всеми, кто поднимет против нее оружие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы „перещелкаем“ не только американские системы „Patriot“, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — заявил Кадыров. Он объяснил это тем, что у России нет циничных целей и корыстных мотивов.

Ранее Кадыров показал результаты действий своего спецназа в зоне СВО, сообщил МК.RU. Он отметил, что работы выполняются на самом высоком уровне.

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Украина сама будет просить о начале переговоров, когда российская армия расправится со всеми, кто поднимет против нее оружие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы „перещелкаем“ не только американские системы „Patriot“, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — заявил Кадыров. Он объяснил это тем, что у России нет циничных целей и корыстных мотивов. Ранее Кадыров показал результаты действий своего спецназа в зоне СВО, сообщил МК.RU. Он отметил, что работы выполняются на самом высоком уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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