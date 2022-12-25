На вакансии в курганское правительство ищут сотрудников без опыта работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительство Курганской области ищут юристов, экономистов и секретарей без опыта работы. Вакансии опубликованы на портале Superjob.

«Юрист. Опыт работы не требуется, высшее образование, полная занятость. Зарплата — от 20 800 в месяц. Обязанности: участие в разработке и разработка проектов нормативных правовых актов Курганской области; проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов документов; подготовка ответов на запросы и обращения граждан, органов власти», — указано в одной из вакансии. Также опыт работы у кандидатов не требуется на должности секретаря руководителя, экономиста.

Без опыта работы готовы взять в курганское правительство и подведомственные ему организации ведущего специалиста сектора организационной работы, главного специалиста сектора фото-и видеосопровождения мероприятий, старшего специалиста сектора по защите прав подопечных граждан. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают на работу в региональное правительство на должности с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда в области. Кроме этого, на сайте по поиску работы опубликованы десятки объявлений по поиску начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области. Власти региона ранее объясняли, что в правительстве и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей.

В правительстве Курганской области ждут сотрудников без опыта работы Скриншот с сайта Superjob.ru

Без опыта работы готовы принимать юристов, финансистов и ведущих специалистов Скриншот с сайта Superjob.ru

Ждут резюме и на должность экономиста Скриншот с сайта Superjob.ru