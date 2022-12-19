В курганском правительстве ищут кандидатов на должности с зарплатой ниже МРОТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев приглашают на работу в региональное правительство на должности с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда в области. Соответствующие вакансии опубликована на сайте SuperJob.ru.

«В правительство Курганской области требуется ведущий специалист сектора организационно работы информационно-организационного отдела. Зарплата от 12 500 до 16 700 рублей в месяц за полный рабочий день», — указано в объявлении. По данным регионального департамента экономического развития, с 1 июня 2022 года размер МРОТ с учетом районного коэффициента (15%) составляет 17 570 рублей 85 копеек. Сам МРОТ по России без учета курганского коэффициента не превышает 15 279 рублей.

Также в правительстве ищут кандидатов на должность ведущего специалиста службы по надзору за соблюдением начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги (зарплата от 15 000 рублей в месяц), ведущий специалист отдела реабилитации инвалидов (от 16 000 рублей) и ведущий специалист отдела социального обслуживания (зарплата от 16 000 рублей). Все три вакансии предлагают зарплату, которая ниже установленного в регионе размера МРОТ.

Редакция URA.RU направляла запросы по данным вакансиям в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что в правительстве Курганской области искали кандидата на должность замдиректора департамента по правовым вопросам. Будущий сотрудник должен будет работать с секретными данными.

В правительстве ищут сотрудника за зарплату от 12 500 рублей на полный рабочий день Фото: сайт SuperJob.ru

Также в правительстве требуется сотрудник на зарплату от 16 000 рублей Фото: сайт SuperJob.ru

Есть в правительстве и вакансии на зарплату от 15 000 рублей Фото: сайт SuperJob.ru