В пермском цирке назначили нового руководителя

26 декабря 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Предыдущий руководитель цирка покинул должность в конце ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми назначили нового руководителя цирка. Исполняющим обязанности директора стала Ксения Россихина — бывший заместитель генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния». Информация о назначении размещена на официальном сайте цирка. «С 2011 по 2014 год цирком руководил С. И. Парамонов, начиная с 2015 года по октябрь 2021 года директором являлась Сумишевская Мария Ивановна. Сейчас исполняет обязанности директора Россихина Ксения Георгиевна», — указано на сайте. На личной странице Ксении Россихиной в соцсети «ВКонтакте» информация о работе в цирке появилась 24 декабря. Там женщина выложила фотографию с любимой мягкой игрушкой — верблюдом — и указала, что теперь он будет жить в пермском цирке. Пермский цирк лишился руководителя 29 ноября, когда экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский ушел с поста. В цирке он проработал несколько месяцев. А сейчас он трудоустроился в команду экс-губернатора.

В Перми назначили нового руководителя цирка. Исполняющим обязанности директора стала Ксения Россихина — бывший заместитель генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния». Информация о назначении размещена на официальном сайте цирка. «С 2011 по 2014 год цирком руководил С. И. Парамонов, начиная с 2015 года по октябрь 2021 года директором являлась Сумишевская Мария Ивановна. Сейчас исполняет обязанности директора Россихина Ксения Георгиевна», — указано на сайте. На личной странице Ксении Россихиной в соцсети «ВКонтакте» информация о работе в цирке появилась 24 декабря. Там женщина выложила фотографию с любимой мягкой игрушкой — верблюдом — и указала, что теперь он будет жить в пермском цирке. Пермский цирк лишился руководителя 29 ноября, когда экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский ушел с поста. В цирке он проработал несколько месяцев. А сейчас он трудоустроился в команду экс-губернатора.