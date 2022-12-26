Военкор Коц: российские военные не будут брать в плен бойцов «Азова»*

27 декабря 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

«Азовцев» не будут брать в плен, так как часть из них уже были обменяны на российских военных, но снова вернулись в полк Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные не будут брать в плен бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), который собираются возродить на Украине. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. Ранее издание «Военное обозрение» сообщило, что на Украине возрождается военный полк «Азов», который был уничтожен, а часть его боевиков попала в плен к российским военным в Мариуполе. Отмечается, что идет формирование уже третьего отряда. «Они весь этот год готовили резерв и сейчас из него будут создавать новые кадровые части. Плюс уже прошла новость, что там будут воевать „азовцы“, которых мы пленили в „Азовстали“. Видимо, их обменяли на наших военнопленных. Это говорит о том, что „азовцев“ больше никто в плен брать не будет», — сказал Андрей Коц. Военный корреспондент подчеркнул, что «Азов» уже обладает большим количеством живой силы. «В Мариуполе не вся организация „Азов“ сдалась. Полком называть ее как-то мелко. Она уже гораздо больше по численности, чем стандартный мотострелковый полк. Видимо, подтянули из других областей страны своих единомышленников. Возможно, тех, кто в начале года еще не обладали достаточной боевой и идеологической подготовкой», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные не будут брать в плен бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), который собираются возродить на Украине. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. Ранее издание «Военное обозрение» сообщило, что на Украине возрождается военный полк «Азов», который был уничтожен, а часть его боевиков попала в плен к российским военным в Мариуполе. Отмечается, что идет формирование уже третьего отряда. «Они весь этот год готовили резерв и сейчас из него будут создавать новые кадровые части. Плюс уже прошла новость, что там будут воевать „азовцы“, которых мы пленили в „Азовстали“. Видимо, их обменяли на наших военнопленных. Это говорит о том, что „азовцев“ больше никто в плен брать не будет», — сказал Андрей Коц. Военный корреспондент подчеркнул, что «Азов» уже обладает большим количеством живой силы. «В Мариуполе не вся организация „Азов“ сдалась. Полком называть ее как-то мелко. Она уже гораздо больше по численности, чем стандартный мотострелковый полк. Видимо, подтянули из других областей страны своих единомышленников. Возможно, тех, кто в начале года еще не обладали достаточной боевой и идеологической подготовкой», — добавил собеседник агентства.