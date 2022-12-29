Губернатор ХМАО встретит Новый год с семьей

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
«Глава региона встречает Новый год в семейном кругу», — сообщили в депсвязей ХМАО. Там также уточнили, что она будет находится на постоянной связи с регионом. Рабочий график губернатора открывается уже 4—5 января рабочими мероприятиями. Рождество глава региона запланировала отпраздновать в Ханты — Мансийске. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО пояснил, что Комарова традиционно отмечает Новый год в Москве, где живут ее родные и близкие.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО перед новогодними каникулами назначила нового руководителя Природнадзора Югры. Им стал Алексей Ковалевский, который с марта исполнял обязанности главы ведомства.
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