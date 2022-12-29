29 декабря 2022

Губернатор ХМАО встретит Новый год с семьей

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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор встретит Новый год с матерью, дочерьми и внучками Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Глава региона встречает Новый год в семейном кругу», — сообщили в депсвязей ХМАО. Там также уточнили, что она будет находится на постоянной связи с регионом. Рабочий график губернатора открывается уже 4—5 января рабочими мероприятиями. Рождество глава региона запланировала отпраздновать в Ханты — Мансийске. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО пояснил, что Комарова традиционно отмечает Новый год в Москве, где живут ее родные и близкие.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО перед новогодними каникулами назначила нового руководителя Природнадзора Югры. Им стал Алексей Ковалевский, который с марта исполнял обязанности главы ведомства.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Глава региона встречает Новый год в семейном кругу», — сообщили в депсвязей ХМАО. Там также уточнили, что она будет находится на постоянной связи с регионом. Рабочий график губернатора открывается уже 4—5 января рабочими мероприятиями. Рождество глава региона запланировала отпраздновать в Ханты — Мансийске. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО пояснил, что Комарова традиционно отмечает Новый год в Москве, где живут ее родные и близкие. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО перед новогодними каникулами назначила нового руководителя Природнадзора Югры. Им стал Алексей Ковалевский, который с марта исполнял обязанности главы ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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