Комарова назначила руководителя Природнадзора ХМАО

30 декабря 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Ранее Алексей Ковалевский был заместителем руководителя и исполняющим обязанности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова своим распоряжением назначила на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Алексея Ковалевского. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. С 10 января 2023 года на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений назначен Алексей Ковалевский, говорится в сообщении. Уточняется, что это решение было принято в соответствии с распоряжением Натальи Комаровой, вступающим в силу с 10 января 2023 года. Также в правительственном сообщении говорится, что Алексей Ковалевский родился 13 июля 1975 года в районном поселке Октябрьское Тюменской области. Обучался в Уральской государственной лесотехнической академии по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».



Ранее URA.RU уже сообщало, что глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов, проработавший в окружном правительстве больше 20 лет, ушел в отставку. Он решил уйти на заслуженный отдых.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова своим распоряжением назначила на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Алексея Ковалевского. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. С 10 января 2023 года на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений назначен Алексей Ковалевский, говорится в сообщении. Уточняется, что это решение было принято в соответствии с распоряжением Натальи Комаровой, вступающим в силу с 10 января 2023 года. Также в правительственном сообщении говорится, что Алексей Ковалевский родился 13 июля 1975 года в районном поселке Октябрьское Тюменской области. Обучался в Уральской государственной лесотехнической академии по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Ранее URA.RU уже сообщало, что глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов, проработавший в окружном правительстве больше 20 лет, ушел в отставку. Он решил уйти на заслуженный отдых.