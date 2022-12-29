29 декабря 2022

Комарова назначила руководителя Природнадзора ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , депутат, чиновник, портфель
Ранее Алексей Ковалевский был заместителем руководителя и исполняющим обязанности Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова своим распоряжением назначила на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Алексея Ковалевского. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО.

С 10 января 2023 года на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений назначен Алексей Ковалевский, говорится в сообщении. Уточняется, что это решение было принято в соответствии с распоряжением Натальи Комаровой, вступающим в силу с 10 января 2023 года.

Также в правительственном сообщении говорится, что Алексей Ковалевский родился 13 июля 1975 года в районном поселке Октябрьское Тюменской области. Обучался в Уральской государственной лесотехнической академии по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

Ранее URA.RU уже сообщало, что глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов, проработавший в окружном правительстве больше 20 лет, ушел в отставку. Он решил уйти на заслуженный отдых.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова своим распоряжением назначила на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Алексея Ковалевского. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. С 10 января 2023 года на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений назначен Алексей Ковалевский, говорится в сообщении. Уточняется, что это решение было принято в соответствии с распоряжением Натальи Комаровой, вступающим в силу с 10 января 2023 года. Также в правительственном сообщении говорится, что Алексей Ковалевский родился 13 июля 1975 года в районном поселке Октябрьское Тюменской области. Обучался в Уральской государственной лесотехнической академии по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Ранее URA.RU уже сообщало, что глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов, проработавший в окружном правительстве больше 20 лет, ушел в отставку. Он решил уйти на заслуженный отдых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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