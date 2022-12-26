Предприниматель из Челябинска хочет заняться масштабным строительством под Курганом

26 декабря 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Стоимость объекта превысит 1 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители ООО «Экотех», директором которого является предпринимательница из Челябинска Алена Шипаева, предложили властям Курганской области построить мусороперерабатывающий полигон в селе Просвет стоимостью более 1 млрд рублей. Данная информация размещена на сайте ГИС «Торги». «Вид объекта концессионного соглашения: объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. <…> Описание лота: принятие заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения», — указано в сообщении. Полигон, площадь которого составит не менее 55 тыс. кв. м, планируют построить в рамках концессионного соглашения. Предварительная стоимость строительства составит 1,08 млрд рублей. Сотрудники компании предполагают, что 498,7 млн рублей на строительство полигона выделят областные власти, 449 млн рублей составят заемные средства, а 132,5 млн рублей представители организации готовы вложить в проект из собственных средств. ООО «Экотех» зарегистрировано в Кургане 20 июня, однако его директор Алена Шипаева, по данным СБИС, связана с Челябинском. Там она руководит организациями, связанными с медиасферой, индустрией красоты и строительством. На момент написания новости URA.RU не удалось найти рабочего номера телефона Шипаевой. Другим владельцем компании является предприниматель Кирилл Шушвал, зарегистрированный в подмосковном городе Чехове. Сотрудник его компании «Консалт-Плюс» сказал URA.RU, что попробует связаться с Шушвалом. Представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области объявили конкурс. До 8 февраля другие предприниматели могут подать свои предложения. Если никто не заявится, то этим проектом займется «Экотех». Ранее стало известно, что в Кетовском муниципальном округе Курганской области построят самый крупный в регионе комплекс по переработке мусора. Планируется, что его введут в эксплуатацию до 2024 года Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители ООО «Экотех», директором которого является предпринимательница из Челябинска Алена Шипаева, предложили властям Курганской области построить мусороперерабатывающий полигон в селе Просвет стоимостью более 1 млрд рублей. Данная информация размещена на сайте ГИС «Торги». «Вид объекта концессионного соглашения: объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. <…> Описание лота: принятие заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения», — указано в сообщении. Полигон, площадь которого составит не менее 55 тыс. кв. м, планируют построить в рамках концессионного соглашения. Предварительная стоимость строительства составит 1,08 млрд рублей. Сотрудники компании предполагают, что 498,7 млн рублей на строительство полигона выделят областные власти, 449 млн рублей составят заемные средства, а 132,5 млн рублей представители организации готовы вложить в проект из собственных средств. ООО «Экотех» зарегистрировано в Кургане 20 июня, однако его директор Алена Шипаева, по данным СБИС, связана с Челябинском. Там она руководит организациями, связанными с медиасферой, индустрией красоты и строительством. На момент написания новости URA.RU не удалось найти рабочего номера телефона Шипаевой. Другим владельцем компании является предприниматель Кирилл Шушвал, зарегистрированный в подмосковном городе Чехове. Сотрудник его компании «Консалт-Плюс» сказал URA.RU, что попробует связаться с Шушвалом. Представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области объявили конкурс. До 8 февраля другие предприниматели могут подать свои предложения. Если никто не заявится, то этим проектом займется «Экотех». Ранее стало известно, что в Кетовском муниципальном округе Курганской области построят самый крупный в регионе комплекс по переработке мусора. Планируется, что его введут в эксплуатацию до 2024 года