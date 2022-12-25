25 декабря 2022

Челябинский депутат Госдумы готовит ограничения для уехавших от мобилизации россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Челябинской области. Челябинск, голиков олег
По мнению Олега Голикова, убежавшие не имеют право занимать государственные должности Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который добровольцем ушел на фронт, готовит законопроект о запрете на госслужбу для покинувших России в период частичной мобилизации. Об этом Голиков сообщил 26 декабря.

«Готовлю законодательную инициативу по уточнению статьи 16 №79-ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“, чтобы ввести ограничения на прохождение государственной службы для всех россиян, подпадавших под призыв, но уехавших в период проведения частичной мобилизации. А также на их право быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти РФ», — написал Голиков в своем аккаунте в соцсети.

По мнению парламентария, «убежав» от частичной мобилизации за границу, эти граждане выразили свое отношение к государству. Соответственно, им необходимо ограничить право в будущем на работу в органах государственной власти России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские власти собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан. По его мнению, эмигранты должны лишиться всех налоговых преференций.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который добровольцем ушел на фронт, готовит законопроект о запрете на госслужбу для покинувших России в период частичной мобилизации. Об этом Голиков сообщил 26 декабря. «Готовлю законодательную инициативу по уточнению статьи 16 №79-ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“, чтобы ввести ограничения на прохождение государственной службы для всех россиян, подпадавших под призыв, но уехавших в период проведения частичной мобилизации. А также на их право быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти РФ», — написал Голиков в своем аккаунте в соцсети. По мнению парламентария, «убежав» от частичной мобилизации за границу, эти граждане выразили свое отношение к государству. Соответственно, им необходимо ограничить право в будущем на работу в органах государственной власти России. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские власти собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан. По его мнению, эмигранты должны лишиться всех налоговых преференций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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