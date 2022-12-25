Челябинский депутат Госдумы готовит ограничения для уехавших от мобилизации россиян

По мнению Олега Голикова, убежавшие не имеют право занимать государственные должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который добровольцем ушел на фронт, готовит законопроект о запрете на госслужбу для покинувших России в период частичной мобилизации. Об этом Голиков сообщил 26 декабря.

«Готовлю законодательную инициативу по уточнению статьи 16 №79-ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“, чтобы ввести ограничения на прохождение государственной службы для всех россиян, подпадавших под призыв, но уехавших в период проведения частичной мобилизации. А также на их право быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти РФ», — написал Голиков в своем аккаунте в соцсети.

По мнению парламентария, «убежав» от частичной мобилизации за границу, эти граждане выразили свое отношение к государству. Соответственно, им необходимо ограничить право в будущем на работу в органах государственной власти России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские власти собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан. По его мнению, эмигранты должны лишиться всех налоговых преференций.