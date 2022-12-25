25 декабря 2022

Из тюменских аптек исчез итальянский препарат от кашля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, заболевание, кашель, измерение температуры
Врачи вынуждены назначать альтернативные препараты Фото:

Из аптек Тюмени исчез раствор для инъекций и ингаляций «Флуимуцил-антибиотик ит». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к здравоохранению. Препарат производится в Италии, и уже длительное время его сложно найти на прилавках.

«Уже перестали назначать ингаляции с „Флуимуцилом“, потому что его нет в аптеках. Вместо него выписываем аминокапроновую кислоту. Улучшение на фоне лечения наступает позже, но других вариантов и нет», — рассказал врач-педиатр одной из тюменских поликлиник.

Препарат «Флуимуцил-антибиотик ит» назначают при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний. В частности, при бронхите, пневмонии, коклюше, синусите и других болезнях.

Агентство направило запрос в управления Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Так, с прилавков исчез ряд противовирусных препаратов и жаропонижающих средств для детей.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

Из аптек Тюмени исчез раствор для инъекций и ингаляций «Флуимуцил-антибиотик ит». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к здравоохранению. Препарат производится в Италии, и уже длительное время его сложно найти на прилавках. «Уже перестали назначать ингаляции с „Флуимуцилом“, потому что его нет в аптеках. Вместо него выписываем аминокапроновую кислоту. Улучшение на фоне лечения наступает позже, но других вариантов и нет», — рассказал врач-педиатр одной из тюменских поликлиник. Препарат «Флуимуцил-антибиотик ит» назначают при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний. В частности, при бронхите, пневмонии, коклюше, синусите и других болезнях. Агентство направило запрос в управления Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Так, с прилавков исчез ряд противовирусных препаратов и жаропонижающих средств для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...