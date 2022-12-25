Из тюменских аптек исчез итальянский препарат от кашля

Из аптек Тюмени исчез раствор для инъекций и ингаляций «Флуимуцил-антибиотик ит». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к здравоохранению. Препарат производится в Италии, и уже длительное время его сложно найти на прилавках.
«Уже перестали назначать ингаляции с „Флуимуцилом“, потому что его нет в аптеках. Вместо него выписываем аминокапроновую кислоту. Улучшение на фоне лечения наступает позже, но других вариантов и нет», — рассказал врач-педиатр одной из тюменских поликлиник.
Препарат «Флуимуцил-антибиотик ит» назначают при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний. В частности, при бронхите, пневмонии, коклюше, синусите и других болезнях.
Агентство направило запрос в управления Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Так, с прилавков исчез ряд противовирусных препаратов и жаропонижающих средств для детей.
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