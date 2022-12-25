Тюменец оскорбил военных перед полицейскими и заработал крупный штраф

26 декабря 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, начал оскорблять армию и российских солдат (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Водитель, остановленный в Тюмени за нарушение ПДД, заработал себе штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Недовольство армией и солдатами он высказал сотрудникам ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «7 декабря автомобиль Павла П. (1969 года рождения) остановили сотрудники ГИБДД, так как водитель нарушил Правила дорожного движения. Выйдя из машины, мужчина начал негативно высказываться об армии РФ и солдатах, участвующих в спецоперации на территории Украины», — рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Таким образом тюменец заработал себе административное нарушение еще и за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, однако постановление пока не вступило в законную силу.

Водитель, остановленный в Тюмени за нарушение ПДД, заработал себе штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Недовольство армией и солдатами он высказал сотрудникам ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «7 декабря автомобиль Павла П. (1969 года рождения) остановили сотрудники ГИБДД, так как водитель нарушил Правила дорожного движения. Выйдя из машины, мужчина начал негативно высказываться об армии РФ и солдатах, участвующих в спецоперации на территории Украины», — рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Таким образом тюменец заработал себе административное нарушение еще и за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, однако постановление пока не вступило в законную силу.