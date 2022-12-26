У полиции затребовали данные об уголовном прошлом руководителей структуры челябинского правительства

27 декабря 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Конкурсный управляющий Агенства инвестразвития Челябинской области заинтересовался экс-чиновниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конкурсный управляющий затребовал в полицейском главке Челябинской области сведения об уголовных делах, которые могли быть возбуждены в отношении экс-руководства Агентства инвестиционного развития региона. Это следует из материалов судебных дел. Структура обанкротилась в феврале, и сейчас с правительства области пытаются получить порядка 1 млрд рублей в счет ее долгов. «Конкурсный управляющий должника обратился с ходатайством, в котором просит истребовать в Главном управление МВД по Челябинской области по должнику — АНО „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“ сведения о наличии (отсутствии) возбужденных уголовных дел в отношении следующих бывших руководителей должника АНО „АИР“. В том числе о прекращенных делах. Исследовав и оценив имеющиеся в материалах ходатайства письменные доказательства, арбитражный суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства финансового управляющего», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из документа, внешнего управляющего интересует прошлое четырех экс-руководителей АИР, управлявших агентством в разные годы его существования. Это Анатолий Лобко, Алексей Бобов, Анна Зинченко и Павел Ефимов. Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей. Также по требованию Пивоварова суд арестовал 131 квартиру, которую правительство области предоставило актерам и сотрудникам театров оперы и драмы в Челябинске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конкурсный управляющий затребовал в полицейском главке Челябинской области сведения об уголовных делах, которые могли быть возбуждены в отношении экс-руководства Агентства инвестиционного развития региона. Это следует из материалов судебных дел. Структура обанкротилась в феврале, и сейчас с правительства области пытаются получить порядка 1 млрд рублей в счет ее долгов. «Конкурсный управляющий должника обратился с ходатайством, в котором просит истребовать в Главном управление МВД по Челябинской области по должнику — АНО „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“ сведения о наличии (отсутствии) возбужденных уголовных дел в отношении следующих бывших руководителей должника АНО „АИР“. В том числе о прекращенных делах. Исследовав и оценив имеющиеся в материалах ходатайства письменные доказательства, арбитражный суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства финансового управляющего», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из документа, внешнего управляющего интересует прошлое четырех экс-руководителей АИР, управлявших агентством в разные годы его существования. Это Анатолий Лобко, Алексей Бобов, Анна Зинченко и Павел Ефимов. Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей. Также по требованию Пивоварова суд арестовал 131 квартиру, которую правительство области предоставило актерам и сотрудникам театров оперы и драмы в Челябинске.