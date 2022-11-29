В Челябинске арестовали квартиры, полученные артистами театров от экс-губернатора Дубровского

Квартирная сделка, заключенная при Борисе Дубровском, грозит обернуться драмой 130 семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На квартиры, переданные правительством Челябинской области актерам и сотрудникам оперного и драматического театров, наложен арест и сделки с ними запрещены. Такое решение принял Арбитражный суд региона. Инициатором обеспечительных мер стал конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

«Заявление конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через арбитражный суд Челябинской области», — говорится в решении суда.

«Квартиры были приняты в государственную собственность Челябинской области по договорам безвозмездной передачи (дарения) в рамках действующего законодательства. Судом будет дана правовая оценка по указанному вопросу», — заявили URA.RU в пресс-службе минимущества региона.

При губернаторе Борисе Дубровском областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам челябинской оперы, а также театра драмы. Этому предшествовала сделка между АИР и правительственной Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), крупнейшей компанией-застройщиком региона.

Правительство региона создало АИР в 2013 году как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей.