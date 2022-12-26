Андрей Кураев объяснил, что подтолкнуло екатеринбурженку на убийство трех детей

Кураев считает, что женщина подменила истинную веру оккультизмом Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Екатеринбурженка, которую подозревают в убийстве троих детей, «захлебнулась в потоке оккультной литературы, подменив веру в Бога верой в бесов». Таким мнением с URA.RU поделился богослов и общественный деятель, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

«К сожалению, вера в Бога подменяется понятием „вера в беса“. На прилавке лежат книги про порчу, одержимость, сатану или какие-нибудь мытарства после смерти, где бесы совершают суд над человеком, а не Господь. Бесобоязнь — важная часть низовой народной религиозности, в наше время это разносится повсюду. Человек сам себя замыкает в информационном потоке. Бедная женщина захлебнулась в этой мути оккультной литературы», — предположил в разговоре с корреспондентом Кураев.

Богослов считает, что, если человек все время говорит о бесах, это является сигналом тревоги. «Кто во что всматривается, тот тому отдает и свою душу», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка задушила трех своих детей. Женщина заявила, что ее сыновья и дочь одержимы «блудом и гордыней» и в них вселился «полуденный бес».