Андрей Кураев объяснил, что подтолкнуло екатеринбурженку на убийство трех детей

Екатеринбурженка, которую подозревают в убийстве троих детей, «захлебнулась в потоке оккультной литературы, подменив веру в Бога верой в бесов». Таким мнением с URA.RU поделился богослов и общественный деятель, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
«К сожалению, вера в Бога подменяется понятием „вера в беса“. На прилавке лежат книги про порчу, одержимость, сатану или какие-нибудь мытарства после смерти, где бесы совершают суд над человеком, а не Господь. Бесобоязнь — важная часть низовой народной религиозности, в наше время это разносится повсюду. Человек сам себя замыкает в информационном потоке. Бедная женщина захлебнулась в этой мути оккультной литературы», — предположил в разговоре с корреспондентом Кураев.
Богослов считает, что, если человек все время говорит о бесах, это является сигналом тревоги. «Кто во что всматривается, тот тому отдает и свою душу», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка задушила трех своих детей. Женщина заявила, что ее сыновья и дочь одержимы «блудом и гордыней» и в них вселился «полуденный бес».
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