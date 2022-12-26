В Роспотребнадзоре высказались о случаях заражения поедающим мозг паразитом

В России не зафиксировано случаев заражения опасным паразитом
В России не выявлено случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека и поедает его. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
«На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались», — сказал Семенов, его цитирует РИА Новости. Он также отметил, что паразит не передается от человека к человеку.
Ранее стало известно, что в Южной Корее зафиксирован первый случай заражения этим паразитом. Пациент, у которого было выявлено это заболевание, скончался.
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