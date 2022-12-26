В Роспотребнадзоре высказались о случаях заражения поедающим мозг паразитом

Роспотребнадзор: случаев заражения амебой Неглерия Фоулера в России не зафиксировано
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, защитный костюм, специалист, исследования, проведение анализов, вирусолог, противочумный костюм
В России не зафиксировано случаев заражения опасным паразитом Фото:

В России не выявлено случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека и поедает его. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались», — сказал Семенов, его цитирует РИА Новости. Он также отметил, что паразит не передается от человека к человеку.

Ранее стало известно, что в Южной Корее зафиксирован первый случай заражения этим паразитом. Пациент, у которого было выявлено это заболевание, скончался.

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В России не выявлено случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека и поедает его. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. «На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались», — сказал Семенов, его цитирует РИА Новости. Он также отметил, что паразит не передается от человека к человеку. Ранее стало известно, что в Южной Корее зафиксирован первый случай заражения этим паразитом. Пациент, у которого было выявлено это заболевание, скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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