Зеленский провел переговоры с российским союзником

Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Индии, который сотрудничает с Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность сотрудничества между странами. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Индии.
«Обсудили возможности укрепления сотрудничества двух стран. Также поговорили и о продолжение обучения выехавших с украинской территории индийских студентов», — пояснила канцелярия индийского премьера, передает ТАСС.
Ранее Моди переговорил по телефону и с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух стран высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.