Зеленский провел переговоры с российским союзником

Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Индии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Индии, который сотрудничает с Россией Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность сотрудничества между странами. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Индии.

«Обсудили возможности укрепления сотрудничества двух стран. Также поговорили и о продолжение обучения выехавших с украинской территории индийских студентов», — пояснила канцелярия индийского премьера, передает ТАСС.

Ранее Моди переговорил по телефону и с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух стран высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность сотрудничества между странами. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Индии. «Обсудили возможности укрепления сотрудничества двух стран. Также поговорили и о продолжение обучения выехавших с украинской территории индийских студентов», — пояснила канцелярия индийского премьера, передает ТАСС. Ранее Моди переговорил по телефону и с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух стран высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...