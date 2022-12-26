Зеленский провел переговоры с российским союзником

Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Индии

26 декабря 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Индии, который сотрудничает с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность сотрудничества между странами. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Индии. «Обсудили возможности укрепления сотрудничества двух стран. Также поговорили и о продолжение обучения выехавших с украинской территории индийских студентов», — пояснила канцелярия индийского премьера, передает ТАСС. Ранее Моди переговорил по телефону и с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух стран высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность сотрудничества между странами. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Индии. «Обсудили возможности укрепления сотрудничества двух стран. Также поговорили и о продолжение обучения выехавших с украинской территории индийских студентов», — пояснила канцелярия индийского премьера, передает ТАСС. Ранее Моди переговорил по телефону и с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух стран высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества.