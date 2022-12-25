25 декабря 2022

Губернатор ХМАО Комарова наградила ликвидаторов ЧС в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет-послание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Комарова вручила награды спасателям за ликвидацию аварии в Нижневартовске Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды пожарным, принимавшим участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома в Нижневартовске. В числе награжденных — Дмитрий Раснянский и Артур Гаджимрадов, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«Артур Гаджимрадов награжден за отвагу, проявленную при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Нижневартовске. Дмитрий Ряснянский участвовал в ликвидации последствий обрушения межэтажных перекрытий в жилом доме Нижневартовске», — сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО в соцсети.

Торжественное награждение прошло в преддверие Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря. Комарова и начальник ГУ МЧС России по ХМАО Петр Кугуй поздравили работников МЧС и вручили за эти и другие заслуги государственные, ведомственные и окружные награды.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, в доме по адресу Мира 6а взорвался газовый баллон. По оценке экспертов, дом подлежит сносу.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды пожарным, принимавшим участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома в Нижневартовске. В числе награжденных — Дмитрий Раснянский и Артур Гаджимрадов, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Артур Гаджимрадов награжден за отвагу, проявленную при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Нижневартовске. Дмитрий Ряснянский участвовал в ликвидации последствий обрушения межэтажных перекрытий в жилом доме Нижневартовске», — сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО в соцсети. Торжественное награждение прошло в преддверие Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря. Комарова и начальник ГУ МЧС России по ХМАО Петр Кугуй поздравили работников МЧС и вручили за эти и другие заслуги государственные, ведомственные и окружные награды. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, в доме по адресу Мира 6а взорвался газовый баллон. По оценке экспертов, дом подлежит сносу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...