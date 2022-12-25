Губернатор ХМАО Комарова наградила ликвидаторов ЧС в Нижневартовске

26 декабря 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Комарова вручила награды спасателям за ликвидацию аварии в Нижневартовске Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды пожарным, принимавшим участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома в Нижневартовске. В числе награжденных — Дмитрий Раснянский и Артур Гаджимрадов, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Артур Гаджимрадов награжден за отвагу, проявленную при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Нижневартовске. Дмитрий Ряснянский участвовал в ликвидации последствий обрушения межэтажных перекрытий в жилом доме Нижневартовске», — сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО в соцсети. Торжественное награждение прошло в преддверие Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря. Комарова и начальник ГУ МЧС России по ХМАО Петр Кугуй поздравили работников МЧС и вручили за эти и другие заслуги государственные, ведомственные и окружные награды. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, в доме по адресу Мира 6а взорвался газовый баллон. По оценке экспертов, дом подлежит сносу.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды пожарным, принимавшим участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома в Нижневартовске. В числе награжденных — Дмитрий Раснянский и Артур Гаджимрадов, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Артур Гаджимрадов награжден за отвагу, проявленную при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Нижневартовске. Дмитрий Ряснянский участвовал в ликвидации последствий обрушения межэтажных перекрытий в жилом доме Нижневартовске», — сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО в соцсети. Торжественное награждение прошло в преддверие Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря. Комарова и начальник ГУ МЧС России по ХМАО Петр Кугуй поздравили работников МЧС и вручили за эти и другие заслуги государственные, ведомственные и окружные награды. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, в доме по адресу Мира 6а взорвался газовый баллон. По оценке экспертов, дом подлежит сносу.