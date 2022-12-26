NDP: ВСУ сдаются российским военным при первой же возможности

Военнослужащие вооруженных формирований Украины сдаются в плен армии России, когда представляется такая возможность. Об этом сообщает польское издание Niezale?ny Dziennik Polityczny.
«ВСУ массово покидают свои позиции. Разумеется, киевская пропаганда активно распространяет слухи о страшных пытках украинских солдат в плену», — сообщает NDP.
Издание отмечает, что украинские солдаты живут в плохих условиях и несут тяжелые потери, прежде всего по вине своего командования. Несмотря на заверения украинских пропагандистов, что наступление ВСУ успешно развивается по всему фронту, дела у Украины не блестящи.
Ранее URA.RU рассказало, что командующий ВСУ Валерий Залужный потребовал вывести украинские войска из Бахмута. В обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он обозначил оборону города, как бесперспективную.
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Военнослужащие вооруженных формирований Украины сдаются в плен армии России, когда представляется такая возможность. Об этом сообщает польское издание Niezale?ny Dziennik Polityczny. «ВСУ массово покидают свои позиции. Разумеется, киевская пропаганда активно распространяет слухи о страшных пытках украинских солдат в плену», — сообщает NDP. Издание отмечает, что украинские солдаты живут в плохих условиях и несут тяжелые потери, прежде всего по вине своего командования. Несмотря на заверения украинских пропагандистов, что наступление ВСУ успешно развивается по всему фронту, дела у Украины не блестящи. Ранее URA.RU рассказало, что командующий ВСУ Валерий Залужный потребовал вывести украинские войска из Бахмута. В обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он обозначил оборону города, как бесперспективную.