NDP: Залужный потребовал у Зеленского вывети войска из Бахмута

22 декабря 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный считает, что Бахмут является опасным участком для ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута (Артемовск), так как посчитал этот участок фронта опасным и малоперспективным. Об этом сообщает польская газета Niezale?ny Dziennik Polityczny. «Командующий украинскими войсками Валерий Залужный настоятельно рекомендовал вывести войска из Бахмута, поскольку дальнейшее пребывание там военных может закончиться их полным уничтожением. Бахмутское направление, уже называемое „мясорубкой“ — самый опасный и малоперспективный участок фронта», — пишет издание, ссылаясь на осведомленное лицо из Офиса Зеленского. Как пишет издание, потери ВСУ в этом районе оцениваются в 600-800 человек в день. Украинские воинские подразделения не в состоянии вовремя поставлять «новое пушечное мясо». Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative. Зеленский заявил, что Артемовск и Соледар являются самыми болезненными участками для сил Украины. По данным издания Newsweek, у украинской армии ограничены запасы боеприпасов для ПВО. При этом скорость наступления ВСУ зависит от поставок западного вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута (Артемовск), так как посчитал этот участок фронта опасным и малоперспективным. Об этом сообщает польская газета Niezale?ny Dziennik Polityczny. «Командующий украинскими войсками Валерий Залужный настоятельно рекомендовал вывести войска из Бахмута, поскольку дальнейшее пребывание там военных может закончиться их полным уничтожением. Бахмутское направление, уже называемое „мясорубкой“ — самый опасный и малоперспективный участок фронта», — пишет издание, ссылаясь на осведомленное лицо из Офиса Зеленского. Как пишет издание, потери ВСУ в этом районе оцениваются в 600-800 человек в день. Украинские воинские подразделения не в состоянии вовремя поставлять «новое пушечное мясо». Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative. Зеленский заявил, что Артемовск и Соледар являются самыми болезненными участками для сил Украины. По данным издания Newsweek, у украинской армии ограничены запасы боеприпасов для ПВО. При этом скорость наступления ВСУ зависит от поставок западного вооружения.