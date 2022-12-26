Медведев выдвинул «футуристические гипотезы» на 2023 год

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев предсказал распад ЕС и гражданскую войну в США

27 декабря 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев составил «футуристический прогноз» на следующий год Фото: Владимир Андреев © URA.RU В грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также рост цены на нефть до 150 долларов за баррель. О таком прогнозе на 2023 год сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав его «футуристической гипотезой». «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту. Что может произойти в 2023 году: повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м. Возврат Великобритании в Европейский союз. Распад Евросоюза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . В «футуристическую гипотезу» зампредседателя Совбеза РФ вошли захват Польшей и Венгрией западных областей «бывшей Украины», раздел Европы, включая новый раздел Польши. Также Медведев отметил возможность отделения Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия. Предположил он и гражданскую войну в США, «выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», а также победу американского предпринимателя Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, «закрепленных после гражданской войны за республиканцами». Среди прочих «прогнозов» Медведева — перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. Ранее Дмитрий Медведев озвучил главный итог уходящего года. Он отметил, что 2022-й год стал переломным в отношениях России и запада, который, по его мнению, напрасно называет себя «золотым миллиардом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также рост цены на нефть до 150 долларов за баррель. О таком прогнозе на 2023 год сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав его «футуристической гипотезой». «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту. Что может произойти в 2023 году: повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м. Возврат Великобритании в Европейский союз. Распад Евросоюза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. В «футуристическую гипотезу» зампредседателя Совбеза РФ вошли захват Польшей и Венгрией западных областей «бывшей Украины», раздел Европы, включая новый раздел Польши. Также Медведев отметил возможность отделения Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия. Предположил он и гражданскую войну в США, «выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», а также победу американского предпринимателя Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, «закрепленных после гражданской войны за республиканцами». Среди прочих «прогнозов» Медведева — перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. Ранее Дмитрий Медведев озвучил главный итог уходящего года. Он отметил, что 2022-й год стал переломным в отношениях России и запада, который, по его мнению, напрасно называет себя «золотым миллиардом».