Прошедший год стал переломным в отношениях России и запада, который напрасно называет себя «золотым миллиардом». Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Стало окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность и верность слову. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем», — подытожил Медведев.
Зампред Совета безопасности также отметил, что события нынешнего года окончательно аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями запада. Медведем отметил «спокойный и прямой цинизм» лидеров западных стран.
Ранее URA.RU сообщало о невозможности налаживания отношений между РФ и западными странами. Заявление об этом озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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Прошедший год стал переломным в отношениях России и запада, который напрасно называет себя «золотым миллиардом». Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Стало окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность и верность слову. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем», — подытожил Медведев. Зампред Совета безопасности также отметил, что события нынешнего года окончательно аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями запада. Медведем отметил «спокойный и прямой цинизм» лидеров западных стран. Ранее URA.RU сообщало о невозможности налаживания отношений между РФ и западными странами. Заявление об этом озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.