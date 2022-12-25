Медведев озвучил главный итог уходящего года

Медведев подытожил взаимоотношения между Россией и западом в уходящем году

26 декабря 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Медведев назвал 2022 год переломным в отношениях России и стран запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прошедший год стал переломным в отношениях России и запада, который напрасно называет себя «золотым миллиардом». Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Стало окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность и верность слову. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем», — подытожил Медведев. Зампред Совета безопасности также отметил, что события нынешнего года окончательно аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями запада. Медведем отметил «спокойный и прямой цинизм» лидеров западных стран. Ранее URA.RU сообщало о невозможности налаживания отношений между РФ и западными странами. Заявление об этом озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Прошедший год стал переломным в отношениях России и запада, который напрасно называет себя «золотым миллиардом». Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Стало окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность и верность слову. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем», — подытожил Медведев. Зампред Совета безопасности также отметил, что события нынешнего года окончательно аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями запада. Медведем отметил «спокойный и прямой цинизм» лидеров западных стран. Ранее URA.RU сообщало о невозможности налаживания отношений между РФ и западными странами. Заявление об этом озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.