25 декабря 2022

Медведев озвучил главный итог уходящего года

Медведев подытожил взаимоотношения между Россией и западом в уходящем году
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Политсовет партии
Медведев назвал 2022 год переломным в отношениях России и стран запада Фото:

Прошедший год стал переломным в отношениях России и запада, который напрасно называет себя «золотым миллиардом». Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Стало окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность и верность слову. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем», — подытожил Медведев.

Зампред Совета безопасности также отметил, что события нынешнего года окончательно аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями запада. Медведем отметил «спокойный и прямой цинизм» лидеров западных стран.

Ранее URA.RU сообщало о невозможности налаживания отношений между РФ и западными странами. Заявление об этом озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Прошедший год стал переломным в отношениях России и запада, который напрасно называет себя «золотым миллиардом». Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Стало окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность и верность слову. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем», — подытожил Медведев. Зампред Совета безопасности также отметил, что события нынешнего года окончательно аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями запада. Медведем отметил «спокойный и прямой цинизм» лидеров западных стран. Ранее URA.RU сообщало о невозможности налаживания отношений между РФ и западными странами. Заявление об этом озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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