Зеленский доложил о тяжелой ситуации в зоне СВО

27 декабря 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

По словам Зеленского, российские военные ведут активную борьбу с ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на фронте сейчас тяжелая, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ. Так ситуацию на фронте прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Бахмут (Артемовск, — прим. ред. URA.RU), Кременная и другие направления на Донбассе, требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. По его словам, российские войска продолжают активные боевые действия против ВСУ. Зеленский сообщил, что также Украина готовится к тяжелому году из-за проблем, связанных с энергетической инфраструктурой страны. Также Зеленский отметил, что собирается «быстро» реализовать планы, намеченные ранее на расширенном совещании по итогам визита в США, которое состоялось 26 декабря. Ранее польское издание Niezaleny Dziennik Polityczny написало о том, что военнослужащие вооруженных формирований Украины сдаются в плен армии России, когда представляется такая возможность. Журналисты подчеркнули, что дела у Украины не блестящи.

Ситуация на фронте сейчас тяжелая, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ. Так ситуацию на фронте прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Бахмут (Артемовск, — прим. ред. URA.RU), Кременная и другие направления на Донбассе, требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. По его словам, российские войска продолжают активные боевые действия против ВСУ. Зеленский сообщил, что также Украина готовится к тяжелому году из-за проблем, связанных с энергетической инфраструктурой страны. Также Зеленский отметил, что собирается «быстро» реализовать планы, намеченные ранее на расширенном совещании по итогам визита в США, которое состоялось 26 декабря. Ранее польское издание Niezaleny Dziennik Polityczny написало о том, что военнослужащие вооруженных формирований Украины сдаются в плен армии России, когда представляется такая возможность. Журналисты подчеркнули, что дела у Украины не блестящи.