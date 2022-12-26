26 декабря 2022

Зеленский доложил о тяжелой ситуации в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
По словам Зеленского, российские военные ведут активную борьбу с ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на фронте сейчас тяжелая, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ. Так ситуацию на фронте прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Бахмут (Артемовск, — прим. ред. URA.RU), Кременная и другие направления на Донбассе, требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. По его словам, российские войска продолжают активные боевые действия против ВСУ.

Зеленский сообщил, что также Украина готовится к тяжелому году из-за проблем, связанных с энергетической инфраструктурой страны. Также Зеленский отметил, что собирается «быстро» реализовать планы, намеченные ранее на расширенном совещании по итогам визита в США, которое состоялось 26 декабря.

Ранее польское издание Niezaleny Dziennik Polityczny написало о том, что военнослужащие вооруженных формирований Украины сдаются в плен армии России, когда представляется такая возможность. Журналисты подчеркнули, что дела у Украины не блестящи.

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Ситуация на фронте сейчас тяжелая, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ. Так ситуацию на фронте прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Бахмут (Артемовск, — прим. ред. URA.RU), Кременная и другие направления на Донбассе, требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. По его словам, российские войска продолжают активные боевые действия против ВСУ. Зеленский сообщил, что также Украина готовится к тяжелому году из-за проблем, связанных с энергетической инфраструктурой страны. Также Зеленский отметил, что собирается «быстро» реализовать планы, намеченные ранее на расширенном совещании по итогам визита в США, которое состоялось 26 декабря. Ранее польское издание Niezaleny Dziennik Polityczny написало о том, что военнослужащие вооруженных формирований Украины сдаются в плен армии России, когда представляется такая возможность. Журналисты подчеркнули, что дела у Украины не блестящи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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