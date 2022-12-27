В Бразилии готовятся к похоронам Пеле

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
В Бразилии подготовились к похоронам Пеле Фото:

Бразильский футбольный клуб «Сантос», который является родным для трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, подготовился к похоронам легенды, установив рядом со стадионом золотой гроб. Он будет служить для того, чтобы каждый мог попрощаться с легендой.

«На опубликованных в Сети кадрах видно, что рядом со стадионом установили палатку с золотым гробом внутри», — сообщает «Ридус». Отмечается, что гроб был установлен для того, чтобы возможность попрощаться с кумиром получил каждый футбольный фанат.

У легендарного бразильского футболиста Пеле диагностирован рак толстой кишки. В данный момент единственный трехкратный чемпион мира находится в больнице. По сообщениям владельца агентства спортивного менеджмента Фрэнка Халида, Пеле уже попрощался с родными и друзьями.

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Бразильский футбольный клуб «Сантос», который является родным для трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, подготовился к похоронам легенды, установив рядом со стадионом золотой гроб. Он будет служить для того, чтобы каждый мог попрощаться с легендой. «На опубликованных в Сети кадрах видно, что рядом со стадионом установили палатку с золотым гробом внутри», — сообщает «Ридус». Отмечается, что гроб был установлен для того, чтобы возможность попрощаться с кумиром получил каждый футбольный фанат. У легендарного бразильского футболиста Пеле диагностирован рак толстой кишки. В данный момент единственный трехкратный чемпион мира находится в больнице. По сообщениям владельца агентства спортивного менеджмента Фрэнка Халида, Пеле уже попрощался с родными и друзьями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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