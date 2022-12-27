В Бразилии готовятся к похоронам Пеле

27 декабря 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

В Бразилии подготовились к похоронам Пеле Фото: Анна Майорова © URA.RU Бразильский футбольный клуб «Сантос», который является родным для трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, подготовился к похоронам легенды, установив рядом со стадионом золотой гроб. Он будет служить для того, чтобы каждый мог попрощаться с легендой. «На опубликованных в Сети кадрах видно, что рядом со стадионом установили палатку с золотым гробом внутри», — сообщает «Ридус». Отмечается, что гроб был установлен для того, чтобы возможность попрощаться с кумиром получил каждый футбольный фанат. У легендарного бразильского футболиста Пеле диагностирован рак толстой кишки. В данный момент единственный трехкратный чемпион мира находится в больнице. По сообщениям владельца агентства спортивного менеджмента Фрэнка Халида, Пеле уже попрощался с родными и друзьями.

Бразильский футбольный клуб «Сантос», который является родным для трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, подготовился к похоронам легенды, установив рядом со стадионом золотой гроб. Он будет служить для того, чтобы каждый мог попрощаться с легендой. «На опубликованных в Сети кадрах видно, что рядом со стадионом установили палатку с золотым гробом внутри», — сообщает «Ридус». Отмечается, что гроб был установлен для того, чтобы возможность попрощаться с кумиром получил каждый футбольный фанат. У легендарного бразильского футболиста Пеле диагностирован рак толстой кишки. В данный момент единственный трехкратный чемпион мира находится в больнице. По сообщениям владельца агентства спортивного менеджмента Фрэнка Халида, Пеле уже попрощался с родными и друзьями.