Пьяный курганец на ходу выпрыгнул из машины, скрываясь от пермских полицейских. Видео

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Кладбище Рябково. Курган, дорожно патрульная служба, дпс
Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя Фото:

Житель Кургана пытался скрыться от сотрудников ДПС в Пермском крае и выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности задержания гонщика рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В ноябре сотрудники ДПС, работающие в Чернушке (Пермский край), подали водителю автомобиля сигнал об остановке, но тот проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться от полицейских. Во время погони, мужчина выпрыгнул из своего автомобиля на ходу и попытался сбежать, но был задержан экипажем ДПС», — сообщили в ведомстве.

Гонщиком оказался 41-летний житель Кургана, который ранее уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении курганца было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.

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Житель Кургана пытался скрыться от сотрудников ДПС в Пермском крае и выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности задержания гонщика рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В ноябре сотрудники ДПС, работающие в Чернушке (Пермский край), подали водителю автомобиля сигнал об остановке, но тот проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться от полицейских. Во время погони, мужчина выпрыгнул из своего автомобиля на ходу и попытался сбежать, но был задержан экипажем ДПС», — сообщили в ведомстве. Гонщиком оказался 41-летний житель Кургана, который ранее уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении курганца было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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