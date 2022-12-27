Пьяный курганец на ходу выпрыгнул из машины, скрываясь от пермских полицейских. Видео

27 декабря 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана пытался скрыться от сотрудников ДПС в Пермском крае и выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности задержания гонщика рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В ноябре сотрудники ДПС, работающие в Чернушке (Пермский край), подали водителю автомобиля сигнал об остановке, но тот проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться от полицейских. Во время погони, мужчина выпрыгнул из своего автомобиля на ходу и попытался сбежать, но был задержан экипажем ДПС», — сообщили в ведомстве. Гонщиком оказался 41-летний житель Кургана, который ранее уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении курганца было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.

Житель Кургана пытался скрыться от сотрудников ДПС в Пермском крае и выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности задержания гонщика рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В ноябре сотрудники ДПС, работающие в Чернушке (Пермский край), подали водителю автомобиля сигнал об остановке, но тот проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться от полицейских. Во время погони, мужчина выпрыгнул из своего автомобиля на ходу и попытался сбежать, но был задержан экипажем ДПС», — сообщили в ведомстве. Гонщиком оказался 41-летний житель Кургана, который ранее уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении курганца было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.