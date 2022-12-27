WVNews: невозможность Зеленского сопротивляться Путину ставит США в тупик

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Неспособность Зеленского дать отпор Путину ставит будущее США под угрозу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Неспособность Украины противостоять России обречет США и их союзников на поражение. Об этом написали в WVNews.

«Неспособность [украинского лидера Владимира Зеленского] дать отпор [президенту РФ] Владимиру Путину сейчас оставит США и их союзников в еще более угрожающем будущем», — написали в издании. Уточняется, что американская сторона потерпит фиаско, так как конфликт на Украине затянется.

Ранее обозреватель Reseau International Тьерри Мейсан заявил, что США начали с Россией секретные переговоры. По его словам, Штаты уже готовятся «отпустить» Украину, как когда-то сделали это с Афганистаном, передает Pravda.Ru. Позже экс-сенатор законодательного собрания штата Вирджиния Ричард Блэк сказал, что ВСУ не могут восполнять свои боевые потери, поэтому Киев уже проиграл в конфликте с РФ, пишет RT.

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Неспособность Украины противостоять России обречет США и их союзников на поражение. Об этом написали в WVNews. «Неспособность [украинского лидера Владимира Зеленского] дать отпор [президенту РФ] Владимиру Путину сейчас оставит США и их союзников в еще более угрожающем будущем», — написали в издании. Уточняется, что американская сторона потерпит фиаско, так как конфликт на Украине затянется. Ранее обозреватель Reseau International Тьерри Мейсан заявил, что США начали с Россией секретные переговоры. По его словам, Штаты уже готовятся «отпустить» Украину, как когда-то сделали это с Афганистаном, передает Pravda.Ru. Позже экс-сенатор законодательного собрания штата Вирджиния Ричард Блэк сказал, что ВСУ не могут восполнять свои боевые потери, поэтому Киев уже проиграл в конфликте с РФ, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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