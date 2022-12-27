Неспособность Украины противостоять России обречет США и их союзников на поражение. Об этом написали в WVNews.
«Неспособность [украинского лидера Владимира Зеленского] дать отпор [президенту РФ] Владимиру Путину сейчас оставит США и их союзников в еще более угрожающем будущем», — написали в издании. Уточняется, что американская сторона потерпит фиаско, так как конфликт на Украине затянется.
Ранее обозреватель Reseau International Тьерри Мейсан заявил, что США начали с Россией секретные переговоры. По его словам, Штаты уже готовятся «отпустить» Украину, как когда-то сделали это с Афганистаном, передает Pravda.Ru. Позже экс-сенатор законодательного собрания штата Вирджиния Ричард Блэк сказал, что ВСУ не могут восполнять свои боевые потери, поэтому Киев уже проиграл в конфликте с РФ, пишет RT.
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Неспособность Украины противостоять России обречет США и их союзников на поражение. Об этом написали в WVNews. «Неспособность [украинского лидера Владимира Зеленского] дать отпор [президенту РФ] Владимиру Путину сейчас оставит США и их союзников в еще более угрожающем будущем», — написали в издании. Уточняется, что американская сторона потерпит фиаско, так как конфликт на Украине затянется. Ранее обозреватель Reseau International Тьерри Мейсан заявил, что США начали с Россией секретные переговоры. По его словам, Штаты уже готовятся «отпустить» Украину, как когда-то сделали это с Афганистаном, передает Pravda.Ru. Позже экс-сенатор законодательного собрания штата Вирджиния Ричард Блэк сказал, что ВСУ не могут восполнять свои боевые потери, поэтому Киев уже проиграл в конфликте с РФ, пишет RT.