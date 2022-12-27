Власти ДНР сообщили о задержании людей, расстрелявших семью в Макеевке

27 декабря 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Все трое преступников задержаны, заявил Даниил Безсонов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полиция Донецкой Народной Республики (ДНР) задержала троих граждан, которые расстреляли семью из восьми человек. Об этом рассказал глава пресс-службы, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «По моим данным, людей, которые вчера в Макеевке убили семью с детьми, задержали. Всех троих», — написал Безсонов в своем telegram-канале . Он добавил слова благодарности полиции ДНР и отметил, что не было никаких сомнений в том, что ее сил хватит для поимки преступников. В пресс-службе МВД ДНР информацию подтвердили. «По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по „горячим следам“ задержали троих ранее судимых жителей микрорайона „Калининский“, которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», — уточнили в ведомстве . По данным силовиков, у семьи был похищен автомобиль Skoda. Ранее стало известно, что в Макеевке ДНР была расстреляна семья из восьми человек. Среди погибших числятся трое детей 1, 7 и 9 лет.

Полиция Донецкой Народной Республики (ДНР) задержала троих граждан, которые расстреляли семью из восьми человек. Об этом рассказал глава пресс-службы, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «По моим данным, людей, которые вчера в Макеевке убили семью с детьми, задержали. Всех троих», — написал Безсонов в своем telegram-канале. Он добавил слова благодарности полиции ДНР и отметил, что не было никаких сомнений в том, что ее сил хватит для поимки преступников. В пресс-службе МВД ДНР информацию подтвердили. «По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по „горячим следам“ задержали троих ранее судимых жителей микрорайона „Калининский“, которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», — уточнили в ведомстве. По данным силовиков, у семьи был похищен автомобиль Skoda. Ранее стало известно, что в Макеевке ДНР была расстреляна семья из восьми человек. Среди погибших числятся трое детей 1, 7 и 9 лет.