Перед окончательным принятием бюджета курганские власти пересчитали дефицит

27 декабря 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Параметры бюджета Курганской области на 2023 год изменены с учетом федеральных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской областной думы приняли во втором чтении новые параметры бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года. По сравнению с проектом, принятым в первом чтении, доходы региональной казны выросли на пять млрд рублей, расходы увеличились на семь млрд рублей, а дефицит стал больше на один млрд рублей, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Проект закона об областном бюджете доработан ко второму чтению с учетом федерального бюджета на 2023 год и плановый период. В целом доходы областного бюджета увеличиваются по сравнению с проектом в 2023 году на 5 млрд 125 млн рублей. Общий объем доходов составит 65 млрд 11 млн рублей. Расходы областного бюджета увеличиваются на семь млрд рублей 68 млн рублей до объема — 69 млрд 963 млн рублей. Дефицит областного бюджета увеличился на один млрд рублей и составит четыре млрд 962 млн рублей», — сообщил депутатам директор департамента финансов Сергей Гаврин. Гаврин уточнил, что увеличение доходов произошло за счет налоговых и неналоговых доходов на один млрд 246 млн рублей. Общий объем собственных доходов региона составил 27 млрд 971 млн рублей, это на 6% больше, чем в 2022 году. Увеличена дотация бюджету региона из федерального бюджета на два млрд 586 млн рублей. Общий объем дотаций составит 18 млрд 194 млн рублей, больше на 13% к 2022 году. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят сократить расходы бюджета за счет чиновников и спортсменов. Также курганские власти приняли решение не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Курганской областной думы приняли во втором чтении новые параметры бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года. По сравнению с проектом, принятым в первом чтении, доходы региональной казны выросли на пять млрд рублей, расходы увеличились на семь млрд рублей, а дефицит стал больше на один млрд рублей, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Проект закона об областном бюджете доработан ко второму чтению с учетом федерального бюджета на 2023 год и плановый период. В целом доходы областного бюджета увеличиваются по сравнению с проектом в 2023 году на 5 млрд 125 млн рублей. Общий объем доходов составит 65 млрд 11 млн рублей. Расходы областного бюджета увеличиваются на семь млрд рублей 68 млн рублей до объема — 69 млрд 963 млн рублей. Дефицит областного бюджета увеличился на один млрд рублей и составит четыре млрд 962 млн рублей», — сообщил депутатам директор департамента финансов Сергей Гаврин. Гаврин уточнил, что увеличение доходов произошло за счет налоговых и неналоговых доходов на один млрд 246 млн рублей. Общий объем собственных доходов региона составил 27 млрд 971 млн рублей, это на 6% больше, чем в 2022 году. Увеличена дотация бюджету региона из федерального бюджета на два млрд 586 млн рублей. Общий объем дотаций составит 18 млрд 194 млн рублей, больше на 13% к 2022 году. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят сократить расходы бюджета за счет чиновников и спортсменов. Также курганские власти приняли решение не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.