Из Челябинской области не пропустили в Казахстан 20 тонн мандаринов

В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) запретили вывоз 20 тонн подкарантинных мандаринов в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В пункте „Троицк“ запрещен вывоз 42 тонн фруктов в Республику Казахстан. Из них 20 тонн турецких мандаринов из Санкт-Петербурга из-за отсутствия фитосанитарного сертификата», — уточнили в ведомстве.
Машины возвратили в места погрузки. Грузоперевозчикам выписаны штрафы за административное правонарушение.
Ранее в Челябинскую область не пустили 22,5 тонн сухофруктов из Казахстана. Запретили также ввоз 3,2 тонн фруктов и 19 тонн грецких орехов из-за несоответствия документам.
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