26 декабря 2022

Из Челябинской области не пропустили в Казахстан 20 тонн мандаринов

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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
В Троицке не пропустили 20 тонн турецких мандаринов без фитосанитарного сертификата Фото:

В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) запретили вывоз 20 тонн подкарантинных мандаринов в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Троицк“ запрещен вывоз 42 тонн фруктов в Республику Казахстан. Из них 20 тонн турецких мандаринов из Санкт-Петербурга из-за отсутствия фитосанитарного сертификата», — уточнили в ведомстве.

Машины возвратили в места погрузки. Грузоперевозчикам выписаны штрафы за административное правонарушение.

Ранее в Челябинскую область не пустили 22,5 тонн сухофруктов из Казахстана. Запретили также ввоз 3,2 тонн фруктов и 19 тонн грецких орехов из-за несоответствия документам.

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В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) запретили вывоз 20 тонн подкарантинных мандаринов в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Троицк“ запрещен вывоз 42 тонн фруктов в Республику Казахстан. Из них 20 тонн турецких мандаринов из Санкт-Петербурга из-за отсутствия фитосанитарного сертификата», — уточнили в ведомстве. Машины возвратили в места погрузки. Грузоперевозчикам выписаны штрафы за административное правонарушение. Ранее в Челябинскую область не пустили 22,5 тонн сухофруктов из Казахстана. Запретили также ввоз 3,2 тонн фруктов и 19 тонн грецких орехов из-за несоответствия документам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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