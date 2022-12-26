26 декабря 2022
25 декабря 2022

Жителям ЯНАО, пострадавшим в ДТП, выплатили более 200 тысяч рублей на лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Ноябрьска выплачена компенсация более 200 тысяч рублей за медицинское лечение Фото:

Жителям Ноябрьска (ЯНАО), один из которых несовершеннолетний, выплачена компенсация более 200 тысяч рублей за медицинское лечение, полученное в результате ДТП. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.

«Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, стоимость которой составила более 200 тыс. руб. Указанная сумма возмещена медицинским учреждениям из средств территориального фонда медицинского страхования ЯНАО», — сказано в сообщении.

Также на сайте региональной прокуратуры указано, что в результате аварии одним из пострадавших стал несовершеннолетний. Его здоровью был нанесен вред средней тяжести.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Салехарда получил год лишение свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде. До это он уже привлекался за аналогичное правонарушение.

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Жителям Ноябрьска (ЯНАО), один из которых несовершеннолетний, выплачена компенсация более 200 тысяч рублей за медицинское лечение, полученное в результате ДТП. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, стоимость которой составила более 200 тыс. руб. Указанная сумма возмещена медицинским учреждениям из средств территориального фонда медицинского страхования ЯНАО», — сказано в сообщении. Также на сайте региональной прокуратуры указано, что в результате аварии одним из пострадавших стал несовершеннолетний. Его здоровью был нанесен вред средней тяжести. Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Салехарда получил год лишение свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде. До это он уже привлекался за аналогичное правонарушение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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