Курганцы обсуждают возможный побег осужденного футбольного функционера в Германию

У Евгения Рассказова близкие родственники проживают в Германии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают возможный побег осужденного экс-руководителя федерации футбола Курганской области Евгения Рассказова. Рассказов долгое время не выходит на связь с адвокатом и не явил в суд по другому уголовному делу, возможно, он уехал в Германию к родственникам, сообщил URA.RU источник, близкий к спортивной сфере.

«У Рассказова близкие родственники несколько лет проживают в Германии, и он мог скрыться у них, так как испугался перспективы стать заключенным. У него уже есть условный срок по первому уголовному делу. Если по второму делу он будет признан виновным, возможно, условное наказание заменят на реальное лишение свободы», — говорит источник из спортивной среды.

Другой источник считает, что Рассказов находится в России, так как у него подписка о невыезде. Корреспондент URA.RU не смог связаться с Евгением Рассказовым: на звонок по его номеру телефона оператор сообщает, что данный вид связи не доступен для абонента.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сорвался суд над бывшим пиарщиком Шумкова из-за пропавшего соучастника. Евгений Рассказов не явился на суд по делу о хищении средств, фигурантом которого является Александр Тетерин. Судья постановил, что приставы должны доставить Рассказова в суд принудительно на слушание 13 января 2023 года. 9 декабря экс-руководитель федерации футбола Курганской области был признан виновным в деле о мошенничестве с деньгами федерации. Тогда его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.