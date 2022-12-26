В Курганской области изменили систему выплат детских пособий

Курганцы выплаты на детей будут получать по-новому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области со следующего года объединят существующие пособия на ребенка в одно. Это сделано в соответствии с федеральным законодательством. Закон в двух чтениях приняли депутаты на заседании областной думы 27 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«С 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно объединит в себе пособия для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки; на первого ребенка; на третьего и следующих детей; на ребенка от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Мы должны отменить региональные выплаты, чтобы не было дублирования, и привести наше законодательство в соответствии с федеральным», — уточнила на заседании начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Чиновница подчеркнула, что софинансирование на эти цели будет идти из облатсного бджета. «Раньше наше пособие на ребенка было установлено в размере 316 рублей. Сейчас оно составит от 50% величины прожиточного минимума. То есть минимум — 6,5 тысячи», — привела цифры Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что законопроект, который частично отменяет региональные выплаты на детей, был внесен в региональную думу в сентябре этого года. Тогда областные власти объяснил, документ разработан во исполнение постановления правительства РФ от 9 апреля 2022 года. Закон позволит обеспечить гарантированную возможность получения федеральной выплаты, которая сейчас составляет от 6,5 тыс. руб. до 13,1 тыс. руб., исключив дублирование меры поддержки в качестве регионального пособия.