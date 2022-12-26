26 декабря 2022

Свердловские силовики наградили спасателей ребенка, который тонул в бассейне элитного отеля

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, берет, мчс россии, присяга мчс
Сотрудники МЧС поздравили екатеринбуржцев, ставших героями Фото:

Сотрудница УГИБДД по Свердловской области Светлана Пахаренко и предприниматель Евгений Адабашьян награждены за спасение четырехлетнего мальчика, который чуть не утонул в бассейне отеля Ramada в Екатеринбурге. Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

«Начальник главного управления вручил героям медали МЧС России „За спасение погибающих на водах“», — говорится в сообщении ведомства. Их поблагодарил за самоотверженный поступок глава свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев.

Кроме них, на церемонии награждали других отличившихся за год горожан. Всего особыми знаками и сувенирами поощрили 90 человек.

Инцидент с мальчиком произошел летом — он один плавал в бассейне без нарукавников, и в один из моментов не смог выплыть и потерял сознание. Посетители отеля, вытащили ребенка на берег.

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Сотрудница УГИБДД по Свердловской области Светлана Пахаренко и предприниматель Евгений Адабашьян награждены за спасение четырехлетнего мальчика, который чуть не утонул в бассейне отеля Ramada в Екатеринбурге. Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области. «Начальник главного управления вручил героям медали МЧС России „За спасение погибающих на водах“», — говорится в сообщении ведомства. Их поблагодарил за самоотверженный поступок глава свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев. Кроме них, на церемонии награждали других отличившихся за год горожан. Всего особыми знаками и сувенирами поощрили 90 человек. Инцидент с мальчиком произошел летом — он один плавал в бассейне без нарукавников, и в один из моментов не смог выплыть и потерял сознание. Посетители отеля, вытащили ребенка на берег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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