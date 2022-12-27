Белоусов спрогнозировал «легкий год» для российской экономики

Первый вице-премьер Белоусов: в 2023 году российской экономике будет легче

27 декабря 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Для экономики РФ 2023 год станет легче предыдущего, уточнил Андрей Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следующий 2023 год пройдет легче для российской экономики, чем предыдущий. Об этом рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. «Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим там каких-то фатальных проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране есть тенденция к снижению инфляции. В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что инфляция находится под контролем. В свою очередь кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский рассказал корреспонденту URA.RU, что РФ удалось стабилизировать экономику и избежать инфляции в 60%. Это произошло на фоне санкционного давления странами Запада. После начала спецоперации на территории Украины, в России ожидался обвал экономики, но постепенно власти начали урегулировать ситуацию. Президент России Владимир Путин поручил правительству, например, провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года, пишет РАПСИ. Также в Москве запустили завод по производству автозапчастей, которое станет основой для возрождения отечественного автопрома, пишут «Дни.ру».

Следующий 2023 год пройдет легче для российской экономики, чем предыдущий. Об этом рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. «Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим там каких-то фатальных проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране есть тенденция к снижению инфляции. В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что инфляция находится под контролем. В свою очередь кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский рассказал корреспонденту URA.RU, что РФ удалось стабилизировать экономику и избежать инфляции в 60%. Это произошло на фоне санкционного давления странами Запада. После начала спецоперации на территории Украины, в России ожидался обвал экономики, но постепенно власти начали урегулировать ситуацию. Президент России Владимир Путин поручил правительству, например, провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года, пишет РАПСИ. Также в Москве запустили завод по производству автозапчастей, которое станет основой для возрождения отечественного автопрома, пишут «Дни.ру».