Силуанов объявил о контроле над инфляцией

30 ноября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В России инфляция находится под контролем Минфина, заявил Антон Силуанов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Инфляция в России находится под контролем и государственные заимствования на рынках никак на нее не влияют. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Инфляция в РФ под контролем и на нее никак не влияет госзаимствование на рынках», — пояснил министр. Его слова приводит корреспондент канала «Звезда». Также уточняется, что Силуанов выступит 30 ноября на заседании Совета Федерации РФ. Там планируется рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2023 год. Также хотят рассмотреть бюджет на 2024 и 2025 года. В октябре инфляция в России составила 12,63%. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в России зафиксировано ее снижение. Премьер приводил данные в сравнении с апрелем 2022 года.

Инфляция в России находится под контролем и государственные заимствования на рынках никак на нее не влияют. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Инфляция в РФ под контролем и на нее никак не влияет госзаимствование на рынках», — пояснил министр. Его слова приводит корреспондент канала «Звезда». Также уточняется, что Силуанов выступит 30 ноября на заседании Совета Федерации РФ. Там планируется рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2023 год. Также хотят рассмотреть бюджет на 2024 и 2025 года. В октябре инфляция в России составила 12,63%. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в России зафиксировано ее снижение. Премьер приводил данные в сравнении с апрелем 2022 года.