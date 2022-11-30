Силуанов объявил о контроле над инфляцией

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В России инфляция находится под контролем Минфина, заявил Антон Силуанов Фото:

Инфляция в России находится под контролем и государственные заимствования на рынках никак на нее не влияют. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Инфляция в РФ под контролем и на нее никак не влияет госзаимствование на рынках», — пояснил министр. Его слова приводит корреспондент канала «Звезда». Также уточняется, что Силуанов выступит 30 ноября на заседании Совета Федерации РФ. Там планируется рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2023 год. Также хотят рассмотреть бюджет на 2024 и 2025 года.

В октябре инфляция в России составила 12,63%. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в России зафиксировано ее снижение. Премьер приводил данные в сравнении с апрелем 2022 года.

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Инфляция в России находится под контролем и государственные заимствования на рынках никак на нее не влияют. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Инфляция в РФ под контролем и на нее никак не влияет госзаимствование на рынках», — пояснил министр. Его слова приводит корреспондент канала «Звезда». Также уточняется, что Силуанов выступит 30 ноября на заседании Совета Федерации РФ. Там планируется рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2023 год. Также хотят рассмотреть бюджет на 2024 и 2025 года. В октябре инфляция в России составила 12,63%. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в России зафиксировано ее снижение. Премьер приводил данные в сравнении с апрелем 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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