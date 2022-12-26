В Нижневартовске задумали создать парк отдыха на новом озере. Фото

27 декабря 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Парк планируют создать на озере Эмтор Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) создали концепцию нового парка отдыха в отдаленной части города возле озера Эмтор. Проект разработала студентка Нижневартовского госуниверситета совместно со специалистами городской администрации. Об этом URA.RU рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. «Согласно генплану, застройка города сейчас движется в сторону озера Эмтор. Соответственно, введена была дорога Нововартовская, которая открывает новые территории. Понятно, появится там сначала жилье, потом объекты общественно-деловые и затем, конечно, должны рекреационные территории, в том числе планируется возле озера Эмтор. Чтобы в целом картину видеть, у нас существуют такие перспективные проекты, которые лягут в основу проектной работе. Понятно, он [концепция] может видоизмениться, но основная идея задуманная уже есть», — пояснил журналисту агентства Чеботарев. Разработала концепцию студентка Нижневартовского госуниверситета Татьяна Каткаева. Автор уже подготовила эскиз проекта. «На территории парка в проекте предусмотрены зоны отдыха, спортивные локации с тренажерами под открытым небом, аттракционы и искусственный остров. Здесь же трасса для биатлонистов. Зимой также объект можно использовать для новогодних городков», — рассказала корреспонденту URA.RU Каткаева. Объект должен стать одним из главных мест отдыха для жителей как новых микрорайонов, так и старой части Нижневартовска. Сейчас подобных локаций здесь нет. «Такие проекты развития территорий имеют хороший экономический эффект: мелкая торговля и предприятия общественного питания, аттракционы и прочее. В совокупности это служит удорожанию соседней недвижимости и, в идеале, способствует ее развитию. Такие проекты в дальнейшем должны появляться все чаще и в первую очередь в удаленных районах города, где численность населения растет, а с культурным досугом напряженка», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали способ обновить историческую часть города. Территорию планируют застроить домами средней и малой этажности благодаря механизму комплексной застройки. Предварительный дизайн локации Фото: Татьяна Каткаева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) создали концепцию нового парка отдыха в отдаленной части города возле озера Эмтор. Проект разработала студентка Нижневартовского госуниверситета совместно со специалистами городской администрации. Об этом URA.RU рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. «Согласно генплану, застройка города сейчас движется в сторону озера Эмтор. Соответственно, введена была дорога Нововартовская, которая открывает новые территории. Понятно, появится там сначала жилье, потом объекты общественно-деловые и затем, конечно, должны рекреационные территории, в том числе планируется возле озера Эмтор. Чтобы в целом картину видеть, у нас существуют такие перспективные проекты, которые лягут в основу проектной работе. Понятно, он [концепция] может видоизмениться, но основная идея задуманная уже есть», — пояснил журналисту агентства Чеботарев. Разработала концепцию студентка Нижневартовского госуниверситета Татьяна Каткаева. Автор уже подготовила эскиз проекта. «На территории парка в проекте предусмотрены зоны отдыха, спортивные локации с тренажерами под открытым небом, аттракционы и искусственный остров. Здесь же трасса для биатлонистов. Зимой также объект можно использовать для новогодних городков», — рассказала корреспонденту URA.RU Каткаева. Объект должен стать одним из главных мест отдыха для жителей как новых микрорайонов, так и старой части Нижневартовска. Сейчас подобных локаций здесь нет. «Такие проекты развития территорий имеют хороший экономический эффект: мелкая торговля и предприятия общественного питания, аттракционы и прочее. В совокупности это служит удорожанию соседней недвижимости и, в идеале, способствует ее развитию. Такие проекты в дальнейшем должны появляться все чаще и в первую очередь в удаленных районах города, где численность населения растет, а с культурным досугом напряженка», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали способ обновить историческую часть города. Территорию планируют застроить домами средней и малой этажности благодаря механизму комплексной застройки.