Главврача челябинской больницы обвинили в мошенничестве

Илью Муллаярова обвиняют в незаконном получении ковидных выплат Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кунашаке (Челябинская область) заместителя главврача районной больницы обвиняют в мошенничестве при получении выплат, положенных медикам при контакте с больными коронавирусом. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, совместно с коллегами из ГУ МВД по региону. В пресс-службе УФСБ URA.RU подтвердили эту информацию, но от подробных комментариев воздержались.

«Заместителя главного врача ГБУЗ „Районная больница села Кунашак“ обвиняют в том, что в конце 2021 года он дал указание медсестре составить поддельный протокол. Согласно протоколу, он якобы в составе врачебной комиссии контактировал с больным COVID-19 и оказывал ему медицинскую помощь. Этот документ затем был направлен для получения выплаты в региональный Фонд социального страхования», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Инсайдер отметил, что с момента пандемии коронавируса государство установило медикам выплаты, если они контактируют и лечат зараженных. Поэтому правоохранительные органы считают, что, предоставляя фальшивые сведения в ФСС, медик имел преступный умысел и корыстные побуждения.

По информации URA.RU, Муллаяров в Кунашаке действовал совместно с другими неустановленными лицами. Ему предъявлено обвинение по статье ч.3 ст. 159.2. (мошенничество при получении выплат).

Сотрудники УФСБ по области ранее задерживали Муллаярова в июне 2021 года. На него дал показания также задержанный силовиками главный врач больницы Ринат Рахматуллин, который, по данным следствия, незаконно получил более миллиона рублей в период пандемии коронавируса.