Екатеринбургский блогер объяснил, зачем набил татуировку с Зеленским. Видео

Екатеринбургский блогер поддержал СВО татуировкой с Зеленским
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Блогер-патриот объяснил татуировку с Зеленским на пальце у Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский блогер Виталий Реутов объяснил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом мужчина рассказал в беседе с корреспондентом агентства.

«Я пропагандирую патриотическую тематику, за спецоперацию, за путинскую власть. Так я показываю отношение к своему президенту и к главе Украины. Увидев татуировку, люди позитивно удивляются, особенно когда замечают Зеленского на пальце Путина. Негативная реакция украинцев меня подпитывает», — поделился блогер с URA.RU.

Виталий Реутов отметил, что с момента начала спецоперации пожертвовал более миллиона рублей на помощь солдатам. «Не так давно приобрел дом для женщины с пятью детьми из Луганска», — добавил мужчина.

Ранее агентство сообщало, что екатеринбуржец набил татуировку с Зеленским. Глава Украины находится на пальце у президента России Владимира Путина.

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Екатеринбургский блогер Виталий Реутов объяснил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом мужчина рассказал в беседе с корреспондентом агентства. «Я пропагандирую патриотическую тематику, за спецоперацию, за путинскую власть. Так я показываю отношение к своему президенту и к главе Украины. Увидев татуировку, люди позитивно удивляются, особенно когда замечают Зеленского на пальце Путина. Негативная реакция украинцев меня подпитывает», — поделился блогер с URA.RU. Виталий Реутов отметил, что с момента начала спецоперации пожертвовал более миллиона рублей на помощь солдатам. «Не так давно приобрел дом для женщины с пятью детьми из Луганска», — добавил мужчина. Ранее агентство сообщало, что екатеринбуржец набил татуировку с Зеленским. Глава Украины находится на пальце у президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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