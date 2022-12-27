Екатеринбургский блогер поддержал СВО татуировкой с Зеленским

Блогер-патриот объяснил татуировку с Зеленским на пальце у Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский блогер Виталий Реутов объяснил татуировку с президентом России Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом мужчина рассказал в беседе с корреспондентом агентства.

«Я пропагандирую патриотическую тематику, за спецоперацию, за путинскую власть. Так я показываю отношение к своему президенту и к главе Украины. Увидев татуировку, люди позитивно удивляются, особенно когда замечают Зеленского на пальце Путина. Негативная реакция украинцев меня подпитывает», — поделился блогер с URA.RU.

Виталий Реутов отметил, что с момента начала спецоперации пожертвовал более миллиона рублей на помощь солдатам. «Не так давно приобрел дом для женщины с пятью детьми из Луганска», — добавил мужчина.

Ранее агентство сообщало, что екатеринбуржец набил татуировку с Зеленским. Глава Украины находится на пальце у президента России Владимира Путина.