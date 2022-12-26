26 декабря 2022

Екатеринбуржец набил татуировку с Зеленским. Фото

Екатеринбуржец набил татуировку с Зеленским. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Татуировки. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату мастер
Екатеринбуржцы поддерживают солдат на СВО через патриотические татуировки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбуржцы продолжают тренд с татуировками символик Z и V, набивая их в татуировках. Один из горожан набил тату с изображением президента России Владимира Путина, который смеется над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал корреспонденту агентства тату-мастер Василий Суворов.

«Это вызов и сопричастность с нашими солдатами к спецоперации. Было ощущение, что поддержки наших солдат недостаточно, мы решили поступить так. Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им [ВСУ] „пятую точку“ разорвало», — поделился с URA.RU тату-мастер.

На территории Украины проводится специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Литеры Z и V считаются символами спецоперации. Символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде». В Минобороны отмечали, что не считают эти буквы официальными символами.

Екатеринбуржцы поддерживают солдат через татуировки
Фото:
Екатеринбуржцы набивают татуировки с символикой Z и V
Фото:
Василий Суворов показал свои патриотические работы
Фото:

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Екатеринбуржцы продолжают тренд с татуировками символик Z и V, набивая их в татуировках. Один из горожан набил тату с изображением президента России Владимира Путина, который смеется над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал корреспонденту агентства тату-мастер Василий Суворов. «Это вызов и сопричастность с нашими солдатами к спецоперации. Было ощущение, что поддержки наших солдат недостаточно, мы решили поступить так. Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им [ВСУ] „пятую точку“ разорвало», — поделился с URA.RU тату-мастер. На территории Украины проводится специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Литеры Z и V считаются символами спецоперации. Символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде». В Минобороны отмечали, что не считают эти буквы официальными символами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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