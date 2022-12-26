Екатеринбуржец набил татуировку с Зеленским. Фото

Екатеринбуржцы поддерживают солдат на СВО через патриотические татуировки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбуржцы продолжают тренд с татуировками символик Z и V, набивая их в татуировках. Один из горожан набил тату с изображением президента России Владимира Путина, который смеется над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал корреспонденту агентства тату-мастер Василий Суворов.

«Это вызов и сопричастность с нашими солдатами к спецоперации. Было ощущение, что поддержки наших солдат недостаточно, мы решили поступить так. Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им [ВСУ] „пятую точку“ разорвало», — поделился с URA.RU тату-мастер.

На территории Украины проводится специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Литеры Z и V считаются символами спецоперации. Символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде». В Минобороны отмечали, что не считают эти буквы официальными символами.

Екатеринбуржцы поддерживают солдат через татуировки Фото: Василий Суворов

Екатеринбуржцы набивают татуировки с символикой Z и V Фото: Василий Суворов